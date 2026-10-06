Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μιλά για τον ΟΦΗ, την Εθνική και τη ζωή στην Κρήτη

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta Magazino, όπου αναφέρθηκε σε σημαντικές πτυχές της καριέρας του. Ο ποδοσφαιριστής μίλησε για τη μετακόμισή του στην Κρήτη, τους φιλόδοξους στόχους της κρητικής ομάδας, καθώς και την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Η μεταγραφή στον ΟΦΗ και οι οικογενειακές προτεραιότητες

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξήγησε τη διαδικασία που οδήγησε στη μεταγραφή του στον ΟΦΗ. Αρχικά, υπήρθε μία προγραμματισμένη μεταγραφή σε άλλη ομάδα, τη Νόα, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. «Δεν έγινε αυτή η μεταγραφή και έμαθα το ενδιαφέρον του ΟΦΗ και ήμουν πολύ θετικός», δήλωσε ο ίδιος, εκφράζοντας την άμεση θετική του ανταπόκριση προς την κρητική ομάδα.

Ο μεσοεπιθετικός ανέφερε ότι, αν είχε ενημερωθεί νωρίτερα για το ενδιαφέρον του ΟΦΗ, θα είχε μετακομίσει στην Κρήτη πιο γρήγορα, ώστε να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Η απόφασή του να επιλέξει τον ΟΦΗ συνδέθηκε άμεσα με τις οικογενειακές του προτεραιότητες. Όπως τόνισε, δεν ήθελε να πάρει μία απόφαση που θα έκανε κακό στην οικογένειά του και θα επηρέαζε την καθημερινότητα του παιδιού του. Για τον λόγο αυτό, αναζητούσε κάτι σε Ελλάδα ή Κύπρο, διαφορετικά θα παρέμενε στην Ομόνοια. «Στον ΟΦΗ μου έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον το ενδιαφέρον του συλλόγου.

Η δυναμική του κόσμου και η μοναδική υποδοχή

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης περιέγραψε με ενθουσιασμό την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος του ΟΦΗ, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της ομάδας στο Καραϊσκάκη. «Εκεί κατάλαβα τη δυναμική του λαού του ΟΦΗ», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής, τονίζοντας ότι έζησε μία μοναδική εμπειρία. Η συγκεκριμένη στιγμή του έδειξε το πάθος και την αφοσίωση των φιλάθλων της κρητικής ομάδας.

Ο μεσοεπιθετικός εξέφρασε την άποψη ότι η προσπάθεια και η πορεία του ΟΦΗ αξίζουν την αποθέωση που λαμβάνει από τους υποστηρικτές του. Αυτό το γεγονός, όπως είπε, ενισχύει την πεποίθησή του για τη σωστή επιλογή που έκανε ερχόμενος στην ομάδα.

Οι φιλόδοξοι στόχοι του ΟΦΗ

Σε ό,τι αφορά τους στόχους του ΟΦΗ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ανέφερε ότι η ομάδα έχει θέσει ως αρχικό στόχο την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν έκρυψε την επιθυμία της ομάδας να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

«Βάζουμε την 5η θέση, αλλά θέλουμε να παλέψουμε για την 4αδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Ο ΟΦΗ, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε μία περίοδο όπου συνεχίζει την πορεία του «με σπασμένα φρένα», μετά την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανοδική του πορεία.

Η επιθυμία για επιστροφή στην Εθνική ομάδα

Ένας από τους κορυφαίους προσωπικούς στόχους του Τάσου Χατζηγιοβάνη είναι η επανένταξή του στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. «Εννοείται ότι θέλω να επιστρέψω στις κλήσεις της Εθνικής», δήλωσε με έμφαση, προσθέτοντας ότι οι στόχοι του παραμένουν μεγάλοι και δεν σταματούν ποτέ. Ο ποδοσφαιριστής τόνισε τη σκληρή δουλειά που καταβάλλει, σημειώνοντας ότι έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με το παρελθόν.

Σε ηλικία 29 ετών, ο μεσοεπιθετικός πιστεύει ότι είναι ακόμα νέος και έχει πολλά να προσφέρει. «Νομίζω ότι είμαι μικρός ακόμα, 29 ετών. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να επιστρέψω στην Εθνική», ανέφερε. Ο Χατζηγιοβάνης εξέφρασε την πεποίθηση ότι βρίσκεται στα καλύτερά του χρόνια, ενώ υπογράμμισε ότι αποτελεί τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται με το εθνόσημο.

Η ζωή στο Ηράκλειο και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΟΦΗ

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την ποιότητα ζωής στο Ηράκλειο της Κρήτης, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. «Η ζωή στο Ηράκλειο είναι πολύ ωραία και για μένα και για την οικογένεια μου», δήλωσε, αναδεικνύοντας την αρμονία που βρήκε στην πόλη.

Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στη θετική κατάσταση στην οποία βρήκε τον ΟΦΗ κατά την άφιξή του. «Ήρθα στον ΟΦΗ σε μια φάση που είναι στα καλύτερά του», σημείωσε. Ο Χατζηγιοβάνης επαίνεσε τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, τονίζοντας ότι έχουν φτιάξει ένα γήπεδο που μοιάζει με «χαλί» και ένα εξαιρετικό προπονητικό κέντρο, στοιχεία που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική του ευημερία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta