Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με αποκλεισμό από την Εθνική Πορτογαλίας

Το σίριαλ γύρω από το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας συνεχίζεται, καθώς ο 41χρονος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού. Η απόφασή του να εγκαταλείψει την αποστολή της ομάδας στη Δανία έχει προκαλέσει συζητήσεις, με τον ίδιο να προβαίνει σε μακροσκελή δήλωση για να εξηγήσει τις ενέργειές του. Παρά τη διαθεσιμότητά του για τα προσεχή παιχνίδια, ο Πειθαρχικός Κώδικας της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για τέτοια παραπτώματα.

Οι προβλέψεις του πειθαρχικού κώδικα

Ο Πειθαρχικός Κώδικας της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου περιγράφει λεπτομερώς τις συνέπειες για παίκτες που αποχωρούν από την Εθνική ομάδα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η αποχώρηση ποδοσφαιριστή επιφέρει τόσο οικονομικές όσο και αγωνιστικές κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από πιθανά πρόστιμα, ο παίκτης μπορεί να αποκλειστεί από τις δραστηριότητες της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός αναφέρει ότι «Ένας ποδοσφαιριστής που, αφού έχει κληθεί, εγκαταλείπει ή δεν εμφανίζεται αδικαιολόγητα σε προπόνηση, αγώνα ή δραστηριότητα των Εθνικών ομάδων ή σχετική με την αθλητική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας, τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας, με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ». Επιπρόσθετα, το άρθρο 160 παράγραφος 2 υπογραμμίζει ότι «Η απουσία ή, η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό».

Η δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μέσω μιας μακροσκελούς δήλωσης, εξήγησε τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει την αποστολή της Εθνικής ομάδας στη Δανία. Στη δήλωσή του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέφερε πως αποφάσισε να αφηγηθεί ο ίδιος, σε πρώτο πρόσωπο και απευθείας, τα γεγονότα που αφορούσαν την τελευταία προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Παρά την αποχώρησή του, ο Ρονάλντο δήλωσε ότι παραμένει διαθέσιμος για τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής Πορτογαλίας. Η κίνησή του αυτή έρχεται εν μέσω των συζητήσεων για το μέλλον του στην ομάδα και τις πιθανές επιπτώσεις από τον πειθαρχικό κώδικα της ομοσπονδίας.

Η πρόθεση αποχώρησης μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Στη δήλωσή του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό. Την επιστολή αυτή, όπως ανέφερε, την κρατάει ακόμα και περιέχει τα λόγια που θέλει να απευθύνει όταν αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Στο τέλος της συγκεκριμένης διοργάνωσης, κατά την πτήση επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε και επέμεινε να αναθεωρήσει την απόφασή του να αποχωρήσει. Ο Πρόεδρος εξήγησε πως η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα.

Η επιλογή του προπονητή και η συνάντηση

Αμέσως μετά την συζήτηση για την παραμονή του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε τη γνώμη του Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με το όνομα του τρέχοντος προπονητή, το οποίο εξέταζε μαζί με άλλα ονόματα που δεν του αποκάλυψε. Ο Ρονάλντο απάντησε στον Πρόεδρο ότι, κατά τη γνώμη του, αυτή θα ήταν η σωστή επιλογή.

Για τον λόγο αυτό, την ημέρα που παρουσιάστηκε ο τρέχων προπονητής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ότι ήταν πραγματικά χαρούμενος με την επιλογή, θεωρώντας την ως τη σωστή επιλογή, κάτι που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρονάλντο έλαβε την πρώτη επικοινωνία από τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει αυτοπροσώπως. Η συνάντηση προγραμματίστηκε για το τέλος των διακοπών του Ρονάλντο και πραγματοποιήθηκε στην Cidade do Futebol, όπου ο σύλλογός του διεξήγαγε την προετοιμασία του. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο προπονητής του ανέφερε ότι τον υπολογίζει και ότι η παρουσία του ήταν θεμελιώδης για το έργο του.

Με πληροφορίες από: Athletiko