Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκαλύπτει τους λόγους της ρήξης με τον Ζόρζε Ζεσούς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε επίσημη δήλωση, αποκαλύπτοντας τους λόγους που οδήγησαν στη ρήξη του με τον Ζόρζε Ζεσούς κατά την τελευταία συγκέντρωση της εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, καταγγέλλοντας αθέτηση συμφωνίας σχετικά με τη διαχείρισή του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική ομάδα και παραμένει στη διάθεσή της.

Η δήλωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσιοποίησε μια προσωπική δήλωση, την οποία τιτλοφόρησε «Αυτή είναι η αλήθεια για όσα συνέβησαν με τον Ζόρζε Ζεσούς». Σε αυτήν, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική Πορτογαλίας.

Διευκρίνισε ότι θα είναι στη διάθεση της ομάδας, εφόσον κληθεί από τον προπονητή. Επίσης, αποκάλυψε ότι είχε ετοιμάσει μία επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό, την οποία εξακολουθεί να κρατά, με τα λόγια που θέλει να τους απευθύνει όταν αποχωρήσει οριστικά από την εθνική ομάδα, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το παρασκήνιο της επιλογής του προπονητή

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στο πώς ο νυν προπονητής ανέλαβε τα καθήκοντά του. Συγκεκριμένα, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κατά την πτήση της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ζήτησε να επανεξετάσει την απόφασή του να αποχωρήσει, καθώς η FPF ήθελε να συνεχίσει.

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος ζήτησε τη γνώμη του για το όνομα του νυν προπονητή της Εθνικής, το οποίο εξέταζε μαζί με άλλα ονόματα που δεν του αποκάλυψε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι, κατά τη γνώμη του, αυτή θα ήταν η σωστή επιλογή. Για τον λόγο αυτό, την ημέρα που παρουσιάστηκε ο νυν προπονητής, ο ίδιος ήταν χαρούμενος με την επιλογή, θεωρώντας την σωστή, όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα.

Η πρώτη συνάντηση και το αρχικό πλάνο

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε μία πρώτη επικοινωνία από εκείνον, ο οποίος του εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούν από κοντά. Ο Πορτογάλος σταρ συμφώνησε και προγραμμάτισαν τη συνάντηση για το τέλος των διακοπών του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Cidade do Futebol, όπου η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματοποιούσε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Εκείνη την ημέρα, ο προπονητής τον ενημέρωσε ότι υπολόγιζε σε εκείνον και ότι η παρουσία του ήταν θεμελιώδης για το πρότζεκτ του. Μάλιστα, του παρουσίασε ένα πλάνο για τη συμμετοχή του, αναφέροντας ότι θα αγωνιζόταν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης, θα γίνονταν πάντοτε τρεις με τέσσερις αλλαγές ανά αγώνα.

Η πρόταση του προπονητή και η άρνηση

Στο πλαίσιο αυτού του πλάνου, ο προπονητής έθεσε το ενδεχόμενο ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην ταξίδευε με την εθνική ομάδα στη Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι και στη συνέχεια να παραμείνει στην Πορτογαλία, προτού ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή πριν από το παιχνίδι στο «Ντραγκάο».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνήθηκε αμέσως αυτή την πρόταση, θεωρώντας αυτονόητο ότι δεν μπορούσε να την αποδεχθεί. Διευκρίνισε ότι η άρνησή του δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόταν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Επιπλέον, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ καταγγέλλει πως την ημέρα του αγώνα με τη Νορβηγία, ο προπονητής τού ζήτησε να είναι διαθέσιμος για 30 λεπτά, χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει, αθετώντας τον λόγο του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis