Η Μύκονος νίκησε τη Νέφτσι με 78-58 στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα

Η Μύκονος έκανε ένα απίθανο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέφτσι και στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, κατάφερε να πάρει την εντός έδρας νίκη με σκορ 78-58. Η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε τη Νέφτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με διαφορά 20 πόντων.

Η ιστορική πρεμιέρα και η ανατροπή

Κανονικό πάρτι στήθηκε στην «Άνω Μερά», με τη Μύκονο να πανηγυρίζει μία πολύ μεγάλη νίκη στην ιστορία της. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της, η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, όμως με ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο σημείωσε 23 πόντους έναντι 4 της αντιπάλου της, έθεσε τις βάσεις για την ολική ανατροπή και την τελική επικράτηση.

Κορυφαίος ο Διονύσης Σκουλίδας

Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Διονύσης Σκουλίδας, ο οποίος είχε μία εξαιρετική εμφάνιση. Σε 27 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 16 πόντους, με 2/2 βολές, 1/2 δίποντα και 4/5 τρίποντα. Παράλληλα, συνέλεξε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με τρίποντο από τον Χάουαρντ, ενώ ο Φάντερμπερκ απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 08:42. Η Μύκονος πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα (7-5) στο 06:59, μετά από lay up του Φάντερμπερκ και δίποντο του Άπλμπι. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό σερί 13-0, από το 06:33 (Λοβ) μέχρι το 04:23 (Σκουλίδας), φτάνοντας σε διψήφια διαφορά (20-7).

Στο τέλος της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου προηγούνταν με 25-19. Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Χάουαρντ σκόραρε, με τους Καββαδά (βολή) και Χάρελ (δίποντο) να απαντούν για το 28-21 στο 07:30. Η Νέφτσι, με ένα σερί 11-0 από το 05:23 μέχρι το 02:27, κατάφερε να προηγηθεί με 38-30. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-34.

Το καθοριστικό τρίτο δεκάλεπτο

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο Άπλμπι σκόραρε, με τον Χικς να απαντά με τρίποντο για το 43-36. Η Μύκονος έβγαλε αντίδραση και με ένα επιμέρους σκορ 12-1, από το 08:01 (Τσάιλντς) μέχρι το 02:23 (Τίγκας), κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα (49-44). Η Νέφτσι μείωσε με ένα τρίποντο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα νέο σερί 8-0.

Έτσι, η Μύκονος έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 57-44, έχοντας δημιουργήσει μία σημαντική διαφορά που της έδωσε αέρα για την τελική επικράτηση.

Η διαχείριση της διαφοράς και η τελική επικράτηση

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Τίγκας σκόραρε, με τον Πράις να απαντά με μία βολή για το 59-45. Με τρίποντο του Τσάιλντς και δίποντο του Χάρελ, η Μύκονος έφτασε να προηγείται με 19 πόντους (64-45) στο 06:55. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου διαχειρίστηκε άριστα την υπέρ της διαφορά και κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη με 20 πόντους, διαμορφώνοντας το τελικό 78-58.

Με πληροφορίες από: Gazzetta