Ο Άρης και ο χρόνος προετοιμασίας του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της επιστροφής στους αγώνες

Με την ολοκλήρωση της μεγάλης διακοπής των επίσημων υποχρεώσεων, ο Άρης βρίσκεται πλέον μπροστά στην αξιολόγηση της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου είχε στη διάθεσή του σημαντικό χρόνο για να δουλέψει με το ρόστερ, κάτι που δεν είχε συμβεί στο αρχικό στάδιο της σεζόν. Η επιστροφή στους αγώνες θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τι κατάφερε η ομάδα να κάνει με αυτόν τον χρόνο.

Οι αρχικές προκλήσεις του ρόστερ

Στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου, ο Άρης αντιμετώπισε την πρόκληση ενός ρόστερ που βρισκόταν σε συνεχή διαμόρφωση. Ποδοσφαιριστές προστέθηκαν στην ομάδα μέσα στον Αύγουστο, ενώ άλλοι εντάχθηκαν ακόμη πιο αργά. Αυτή η κατάσταση περιόρισε τις δυνατότητες του τεχνικού επιτελείου να δουλέψει με ένα σχηματοποιημένο σύνολο.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις επίσημες αναμετρήσεις, την αποκατάσταση των παικτών, τα ταξίδια, τις επιλογές της ενδεκάδας, καθώς και την προσαρμογή νέων ποδοσφαιριστών που δεν είχαν προλάβει να συνεργαστούν ουσιαστικά στο γήπεδο. Αυτή η έλλειψη χρόνου για συστηματική δουλειά αποτέλεσε ένα βασικό επιχείρημα για την πορεία της ομάδας.

Η ευκαιρία της «δεύτερης προετοιμασίας»

Οι τελευταίες εβδομάδες, που χαρακτηρίστηκαν από τη μεγάλη διακοπή, προσέφεραν στον Μιχάλη Γρηγορίου την πρώτη πραγματική ευκαιρία για συνεχόμενο χρόνο προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα δεν βρισκόταν υπό την πίεση ενός αγώνα κάθε λίγες ημέρες, ούτε υπήρχε η ανάγκη να προσαρμόζεται συνεχώς το πρόγραμμα στον επόμενο αντίπαλο.

Αυτή η περίοδος λειτούργησε ουσιαστικά ως μία δεύτερη προετοιμασία μέσα στην ίδια τη σεζόν. Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τον διαθέσιμο χρόνο για να επικεντρωθεί σε ζητήματα που είχαν ήδη αναδειχθεί μέσα από το δείγμα των οκτώ επίσημων αγώνων που προηγήθηκαν της διακοπής.

Βελτίωση σε ένταση και τακτική συνοχή

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η ομάδα του Άρη δούλεψε εντατικά σε συγκεκριμένους τομείς που κρίθηκαν αναγκαίοι. Έμφαση δόθηκε στην ένταση και τη διάρκειά της κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και στην τακτική συνοχή του συνόλου. Επιπλέον, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στην επιθετική λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα της ομάδας όταν αυτή φτάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να αποκτήσει το γκρουπ μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στα 90 λεπτά των αναμετρήσεων. Στόχος ήταν ο περιορισμός των διακυμάνσεων στην απόδοση που είχε παρουσιάσει η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου, δημιουργώντας ένα πιο ομοιογενές και σταθερό σύνολο.

Το κρίσιμο ζήτημα της αποτελεσματικότητας

Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας στην επίθεση δεν ήταν ένα δευτερεύον θέμα για τον Άρη. Στα πέντε παιχνίδια του Πρωταθλήματος, η ομάδα δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, καταγράφοντας συνολικά 77 τελικές προσπάθειες. Ωστόσο, αυτή η επιθετική δραστηριότητα δεν μετατράπηκε σε γκολ με τη συχνότητα που απαιτούνταν για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Όταν μία ομάδα δυσκολεύεται να επιβραβεύσει τις καλές περιόδους της μέσα σε ένα παιχνίδι με τέρματα, τότε κάθε λάθος, κάθε κακή αντίδραση και κάθε χαμένη στιγμή αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στην τελική έκβαση της αναμέτρησης. Η δουλειά στη διακοπή, επομένως, δεν είχε μόνο φυσική διάσταση, αλλά και έναν ξεκάθαρα ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.

Ο κύριος στόχος ήταν οι παίκτες που εντάχθηκαν αργότερα στη σεζόν να αρχίσουν να κατανοούν καλύτερα τις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου. Το μεγαλύτερο κέρδος που αναμένεται να προκύψει από αυτή τη διακοπή δεν είναι μια θεαματική αλλαγή από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά η επίτευξη περισσότερης συνοχής και ομοιογένειας στο παιχνίδι της ομάδας.

Ποιότητα και βάθος στο ρόστερ του Άρη

Το ρόστερ του Άρη δεν στερείται λύσεων, καθώς διαθέτει ποιότητα και βάθος στις περισσότερες θέσεις. Επιπλέον, οι παίκτες της ομάδας παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στον προπονητή. Το ερώτημα που είχε τεθεί μέχρι σήμερα ήταν το πόσο καλά συνδέονται όλα αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους στο γήπεδο.

Η περίοδος της διακοπής έδωσε την ευκαιρία να δουλευτεί αυτή η σύνδεση, με την προσδοκία ότι η ομάδα θα εμφανιστεί πιο δεμένη και λειτουργική. Η αξιολόγηση της δουλειάς του Μιχάλη Γρηγορίου θα ξεκινήσει με την επανέναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, όπου ο Άρης θα κληθεί να δείξει στην πράξη τα αποτελέσματα της προετοιμασίας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta