Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή ζωντανά στην ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να πει το επίσημο «αντίο» στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής, στα 39 του χρόνια, θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα των «αλμπισελέστε» στον φιλικό αγώνα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπενίν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στις 02:00.

Η τελευταία παράσταση στο Μονουμεντάλ

Το «τελευταίο τανγκό» του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή θα λάβει χώρα στο ιστορικό στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι πανηγυρική, καθώς το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από 85.000 φιλάθλους, οι οποίοι εξάντλησαν τα εισιτήρια σε μόλις τέσσερα λεπτά. Όλοι τους επιθυμούν να αποθεώσουν τον αρχηγό τους στην τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.

Την περιγραφή και τον σχολιασμό του αγώνα για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα αναλάβουν οι Γιώργος Χαϊκάλης και Ιωσήφ Νικολάου. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας που ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώνεται επίσημα με αυτό το φιλικό, μετά την αποχώρηση του Μέσι από την εθνική ομάδα την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Μια καριέρα γεμάτη ρεκόρ και τίτλους

Ο Λιονέλ Μέσι αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ως ο πρώτος σκόρερ και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της. Μετράει συνολικά 207 εμφανίσεις με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», έχοντας σημειώσει 125 γκολ και δώσει 68 ασίστ. Ως αρχηγός, οδήγησε την Αργεντινή σε κορυφαίες διακρίσεις, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022 και δύο Copa America, το 2021 και το 2024.

Η πορεία του με την εθνική ομάδα δεν ήταν πάντα εύκολη, πέρασε από πολλές δυσκολίες, αλλά κατέληξε σε μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του ποδοσφαίρου. Η παρουσία του με το νούμερο 10 στη φανέλα έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Η επιλογή του Μπενίν και οι αντιδράσεις

Η επιλογή του Μπενίν ως αντιπάλου για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι προκάλεσε έντονη κριτική και αντιδράσεις στην Αργεντινή. Η εξήγηση που δόθηκε για αυτή την απόφαση ήταν καθαρά οικονομικοί λόγοι από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA).

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η AFA αντιμετώπισε τον αγώνα ως ευκαιρία μεγιστοποίησης των εσόδων της, επιλέγοντας έναν θεωρητικά εύκολο αντίπαλο που δεν θα είχε υψηλές απαιτήσεις για να συμμετάσχει. Επιπλέον, εάν απέναντι στην Αργεντινή υπήρχε μία πιο εμπορική ομάδα, θα έπρεπε να μοιραστούν τα χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ τώρα όλα τα έσοδα θα μπουν στο ταμείο της ομοσπονδίας. Η AFA υποστήριξε επίσης ότι υπήρχε πρόβλημα να βρεθεί αντίπαλος λόγω των υποχρεώσεων που έχουν αυτή την εποχή οι περισσότερες εθνικές ομάδες.

Εμβληματικές στιγμές με το εθνόσημο

Η πορεία του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου του 2005, όταν ο τότε 18χρονος άσος έκανε το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Ουγγαρία. Μπήκε στο γήπεδο στο 64ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Λισάντρο Λόπες, αλλά μόλις 47 δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο του Βίλμος Βάντσακ, σε ένα ξεκίνημα που προμήνυε τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, το 2006, ο Μέσι βρέθηκε στην αποστολή της «αλμπισελέστε» για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Γερμανίας. Παρότι δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα, το ντεμπούτο του στο τουρνουά ήταν εντυπωσιακό. Πέρασε στο ματς στο 74ο λεπτό κόντρα στη Σερβία (και Μαυροβούνιο τότε) και μέσα σε περίπου 20 λεπτά κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά και να δώσει ασίστ στον Κρέσπο. Έπαιξε επίσης με Ολλανδία (0-0) και Μεξικό (2-1), ενώ η μη χρησιμοποίησή του στον αποκλεισμό από τους οικοδεσπότες (1-1, 4-2 στα πέναλτι) έγινε αντικείμενο συζήτησης.

Μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές του Μέσι με το εθνόσημο προέρχεται από φιλική αναμέτρηση στις 9 Ιουνίου του 2012. Στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι, η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντέρμπι εθνικών ομάδων. Το τελικό 4-3 ήταν γεμάτο ανατροπές και ο «Ψύλλος» σημείωσε χατ-τρικ, αφήνοντας το στίγμα του σε μια αξέχαστη βραδιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta