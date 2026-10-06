Ο Κέρβιν Αριάγκα βασικός και αρχηγός της Ονδούρας με την Τζαμάικα

Ο Κέρβιν Αριάγκα, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αγωνίστηκε ως βασικός στην αρχική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Ονδούρας στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Τζαμάικα. Ο μέσος των «κιτρινόμαυρων» όχι μόνο έπαιξε σε ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά έφερε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στην έδρα της Ονδούρας για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Εθνών του CONCACAF, έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1.

Ο Αριάγκα βασικός και αρχηγός της Ονδούρας

Ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Ονδούρας στον αγώνα που έδωσε η χώρα του απέναντι στην Τζαμάικα. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει για την εθνική του ομάδα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες στη μεσαία γραμμή.

Πέρα από τη θέση του βασικού, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε την ιδιαίτερη τιμή να φέρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Ονδούρας σε αυτή την αναμέτρηση. Επιπλέον, ο Αριάγκα αγωνίστηκε σε όλο το ματς, δείχνοντας την αντοχή και τη συνέπεια στην απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια των ενενήντα λεπτών, χωρίς να γίνει αλλαγή.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ

Η αναμέτρηση μεταξύ Ονδούρας και Τζαμάικα, που διεξήχθη στην έδρα της Ονδούρας, έληξε με ισόπαλο σκορ 1-1. Ο αγώνας αυτός ήταν κρίσιμος, καθώς εντασσόταν στην 4η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος Εθνών του CONCACAF.

Το σκορ άνοιξε η ομάδα της Τζαμάικα, με τον ποδοσφαιριστή Κάμπελ να σκοράρει στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ονδούρα κατάφερε να απαντήσει στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Λιούις Πάλμα ισοφάρισε για την Ονδούρα

Το γκολ της ισοφάρισης για την εθνική ομάδα της Ονδούρας πέτυχε ο Λιούις Πάλμα. Ο Πάλμα σκόραρε στο 51ο λεπτό του αγώνα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και εξασφαλίζοντας τον έναν βαθμό για την ομάδα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λιούις Πάλμα είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο Πάλμα είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Άρη, έχοντας εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο πριν επιστρέψει στις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Οι εμφανίσεις του Αριάγκα με την εθνική ομάδα

Η συμμετοχή του Κέρβιν Αριάγκα στον αγώνα με την Τζαμάικα αποτέλεσε την 49η εμφάνισή του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ονδούρας. Αυτός ο σημαντικός αριθμός μαρτυρά τη σταθερή και μακροχρόνια παρουσία του στις διεθνείς διοργανώσεις με τη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 49 εμφανίσεων, ο Αριάγκα έχει καταφέρει να σκοράρει συνολικά τέσσερα γκολ. Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στην ανασταλτική λειτουργία, αλλά επεκτείνεται και στην επίθεση, προσφέροντας λύσεις στην ομάδα του.

Η πορεία του μέσου στην ΑΕΚ

Ο 28χρονος Κέρβιν Αριάγκα, εκτός από τις διεθνείς του υποχρεώσεις, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ρόστερ της ΑΕΚ. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο μέσος έχει ήδη πραγματοποιήσει έξι συμμετοχές με τη φανέλα της «Ένωσης».

Οι έξι αυτές εμφανίσεις δείχνουν την ενεργή του συμμετοχή στα πλάνα της ομάδας του και την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αριάγκα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, διατηρώντας έναν απαιτητικό ρυθμό αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta