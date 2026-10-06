Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων της Μυκόνου και του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup

Οι ελληνικές ομάδες Μύκονος και Ηρακλής ετοιμάζονται για την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στο FIBA Europe Cup. Αμφότερες οι ομάδες θα δώσουν τις πρώτες τους αναμετρήσεις σήμερα, με τη Μύκονο να υποδέχεται τη Νεφτσί και τον Ηρακλή να ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη MZT Σκοπίων. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες τόσο μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης όσο και μέσω live streaming.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος ξεκινάει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς πραγματοποιεί το πρώτο της ευρωπαϊκό ταξίδι συμμετέχοντας στο FIBA Europe Cup. Η πρεμιέρα της διοργάνωσης βρίσκει την ομάδα του νησιού των ανέμων αντιμέτωπη με τη Νεφτσί. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή εμφάνιση για τη Μύκονο και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00 το απόγευμα.

Το συγκρότημα του προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκου καλείται να διαχειριστεί την πίεση του ευρωπαϊκού ντεμπούτου. Μετά την πρόσφατη ήττα που υπέστη από τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της GBL, η Μύκονος επιδιώκει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία της στο FIBA Europe Cup, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή παρουσία. Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις επτά το απόγευμα, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την ιστορική αυτή στιγμή.

Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης της Μυκόνου με τη Νεφτσί θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι SporFm TV 2. Παράλληλα, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα διαδικτυακά, θα υπάρχει διαθέσιμο LIVE Streaming στο επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube. Αυτές οι επιλογές μετάδοσης εξασφαλίζουν ότι οι φίλοι του μπάσκετ θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της ελληνικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ηρακλή εκτός έδρας

Αντίστοιχα, ο Ηρακλής ξεκινά τις δικές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup, με την πρώτη του αναμέτρηση να διεξάγεται εκτός έδρας. Η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη MZT Σκοπίων. Αυτή η εκτός έδρας αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας του Ηρακλή στη διοργάνωση, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 20:00.

Ο Ηρακλής, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ζόραν Λούκιτς, θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές του εμφανίσεις, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο σε ξένο έδαφος. Η ομάδα καλείται να επιδείξει την αγωνιστική της ετοιμότητα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις οκτώ το βράδυ, δίνοντας το έναυσμα για τη φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του συλλόγου.

Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης του Ηρακλή με τη MZT Σκοπίων θα γίνει από το κανάλι SporFm TV 3. Όπως και στην περίπτωση του αγώνα της Μυκόνου, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και μέσω LIVE Streaming στο κανάλι της FIBA στο Youtube. Οι δύο αυτές επιλογές μετάδοσης προσφέρουν πλήρη κάλυψη των ελληνικών συμμετοχών στο FIBA Europe Cup, επιτρέποντας στους φιλάθλους να μην χάσουν καμία στιγμή από τις προσπάθειες των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta