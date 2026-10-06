Η αναμέτρηση Μπόσνα – ΠΑΟΚ για το EuroCup: Ώρα και τηλεοπτική μετάδοση

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπόσνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup. Ο «δικέφαλος του βορρά» στρέφει το ενδιαφέρον του σε αυτή τη ευρωπαϊκή δοκιμασία, έχοντας προηγηθεί μια νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στη Μύκονο. Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις 20:30.

Η αναμέτρηση και η τηλεοπτική κάλυψη

Η αναμέτρηση της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:30. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα του Novasports Prime.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup, μιας διοργάνωσης στην οποία ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να έχει μια δυναμική παρουσία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επικεντρώνεται πλήρως σε αυτή την αναμέτρηση, μετά την επιτυχημένη έναρξη των υποχρεώσεών της στο πρωτάθλημα.

Οι στόχοι του «δικεφάλου»

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει ως στόχο να πετύχει το 2/2 στις αναμετρήσεις της για το EuroCup. Αυτή η επιδίωξη αποτελεί βασικό μέλημα για τον ΠΑΟΚ, καθώς θέλει να εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή του ομίλου.

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο «δικέφαλος» επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό του μομέντουμ και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η συνέχεια στην κορυφή του ομίλου αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τον αγώνα

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα, τονίζοντας τον ιδιαίτερα δύσκολο χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μπόσνα αναμένεται να αγωνιστεί με μεγάλη ένταση και δυναμισμό.

Ο Τρινκιέρι επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι σημαντική και για την Μπόσνα, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η ομάδα θα αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο διοργάνωσης. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ο ΠΑΟΚ να αποδώσει καλά για όλα τα σαράντα λεπτά του παιχνιδιού.

Ο προπονητής του «δικεφάλου» ανέφερε επίσης ότι η ομάδα του αναμένει ένα πολύ δύσκολο ματς. Πρόσθεσε πως η ατμόσφαιρα στην έδρα της Μπόσνα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθιστώντας την αναμέτρηση μια σημαντική πρόκληση για τους παίκτες του.

Η ενίσχυση του ρόστερ με τον Μοτιεγιούνας

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στην πρόσφατη προσθήκη του Μοτιεγιούνας στο ρόστερ της ομάδας. Ο Ιταλός τεχνικός εξήγησε τη στρατηγική του οργανισμού του ΠΑΟΚ σχετικά με την ενίσχυση του συνόλου.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία σάρωσης της αγοράς, με στόχο την προσθήκη παικτών που θα προσφέρουν εμπειρία και μέγεθος στην ομάδα. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ΠΑΟΚ.

Ο Τρινκιέρι τόνισε ότι ο Μοτιεγιούνας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνωρίζει σε βάθος το άθλημα του μπάσκετ. Θεώρησε την κίνηση αυτή ως μια απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τις προοπτικές της ομάδας για τις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta