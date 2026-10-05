Ο γιος του Ζεβλάκοφ σκόραρε φανταστικό γκολ με την Πολωνία κόντρα στην Ιταλία Κ21

Ένα φανταστικό γκολ σημείωσε ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ, ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Πολωνίας Κ21 με την Ιταλία Κ21. Η εκτέλεση του νεαρού άσου ξεχώρισε στον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro U21.

Ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πολωνικού ποδοσφαίρου, έδειξε τις ικανότητές του με μία εντυπωσιακή ενέργεια που οδήγησε στο τέρμα. Η επίδοση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα της οικογένειας Ζεβλάκοφ, η οποία έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και ειδικότερα με τον Πειραιά.

Το ταλέντο του Γιακούμπ Ζεβλάκοφ

Ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ, γνωστός και ως «Κούμπι» στους Πολωνούς, θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του. Αγωνίζεται ως «10άρι», δηλαδή σε θέση επιτελικού μέσου, και ανήκει στο δυναμικό της Λέγκια Βαρσοβίας, με την οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο που εκτείνεται έως το 2030.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που συνδέει τον νεαρό ποδοσφαιριστή με την Ελλάδα είναι ο τόπος γέννησής του. Ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου του 2006. Η γέννησή του στην ελληνική πρωτεύουσα συνέβη λίγους μήνες μετά την άφιξη του πατέρα του, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, στον Ολυμπιακό από την Άντερλεχτ.

Η πορεία του Μίχαλ Ζεβλάκοφ στον Ολυμπιακό

Ο πατέρας του Γιακούμπ, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, είναι ένας παλαίμαχος διεθνής Πολωνός στόπερ με σημαντική καριέρα. Η θητεία του στον Ολυμπιακό διήρκεσε από το 2006 έως το 2010, περίοδο κατά την οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας των Πειραιωτών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ κατέγραψε συνολικά 130 συμμετοχές. Στις εμφανίσεις του αυτές, συνέβαλε και επιθετικά, σημειώνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία του συλλόγου.

Η σημασία του αγώνα για τα προκριματικά του Euro U21

Ο αγώνας στον οποίο ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ σημείωσε το εντυπωσιακό γκολ ήταν εκτός έδρας, με αντίπαλο την Ιταλία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21. Η αναμέτρηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία και για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων.

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα του αγώνα ενδιέφερε άμεσα την Ελλάδα, καθώς αν η Εθνική μας τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της, θα διεκδικήσει μία θέση στα τελικά της διοργάνωσης μέσω της κατάταξης των καλύτερων δεύτερων ομάδων. Η Πολωνία είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές σε αυτή τη διεκδίκηση, καθιστώντας τον αγώνα και το αποτέλεσμά του σημαντικά για τις ελληνικές ελπίδες πρόκρισης.

Η περιγραφή του εντυπωσιακού γκολ

Το γκολ του Γιακούμπ Ζεβλάκοφ ήρθε στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν ήδη 5-1 υπέρ της Ιταλίας, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 6-2 για τους γηπεδούχους. Παρά το ευρύ σκορ, η ενέργεια του νεαρού Πολωνού ήταν αυτή που ξεχώρισε.

Ο Ζεβλάκοφ δέχτηκε τη μπάλα εκτός περιοχής και με μία κοφτή ντρίμπλα κατάφερε να αποφύγει έναν αντίπαλο αμυντικό. Αμέσως μετά, εξαπέλυσε έναν δεξί κεραυνό, στέλνοντας τη μπάλα με ακρίβεια στο αριστερό «παραθυράκι» της ιταλικής εστίας, αφήνοντας άναυδους τους φιλάθλους και τους αντιπάλους. Ήταν μία εκτέλεση υψηλής τεχνικής που υπογράμμισε το ταλέντο του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta