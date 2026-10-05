Η κυρία Χάιδω, η οποία αποτελεί ένα σύμβολο πίστης και αφοσίωσης για τον Ηρακλή, έδειξε για άλλη μια φορά την βαθιά της αγάπη για τον «γηραιό» σύλλογο. Η πιστή φίλαθλος έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο, όπου και τιμήθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το όνομά της δόθηκε στην επίσημη μασκότ του συλλόγου, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή της θέση στην καρδιά των φιλάθλων.

Η αφοσίωση στον «γηραιό»

Η κυρία Χάιδω, γνωστή για την αταλάντευτη υποστήριξή της, μίλησε στο Metropolis 95.5 και τόνισε με χαρακτηριστικό τρόπο την αγάπη της για τον Ηρακλή. «Δεν πουλάω τον Ηρακλή μου, τον αγαπώ πολύ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αφοσίωσής της. Η παρουσία της στο Ιβανώφειο, όπου ο Ηρακλής αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η ίδια αποτελεί μια εμβληματική μορφή για τους φίλους της ομάδας.

Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της να απολαμβάνει τον Ηρακλή, δηλώνοντας: «Θέλω να δω τον Ηρακλή να τον ευχαριστηθώ». Αυτή η φράση αποτυπώνει την αγνή και ανιδιοτελή σχέση που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, μια σχέση που έχει χτιστεί μέσα από χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και υποστήριξης.

Η τιμή της μασκότ

Σε μια κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς και της αφοσίωσής της, ο Ηρακλής τίμησε την κυρία Χάιδω δίνοντας το όνομά της στην επίσημη μασκότ του συλλόγου. Η ίδια χαρακτήρισε αυτή την πρωτοβουλία ως κάτι ξεχωριστό, δηλώνοντας ότι «τέτοια μασκότ δεν έχει κάνει κανένας». Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τον σεβασμό και την εκτίμηση της διοίκησης και των φιλάθλων προς το πρόσωπό της.

Η μασκότ, που φέρει πλέον το όνομα της κυρίας Χάιδως, αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ιστορίας και των αξιών του Ηρακλή, ενσωματώνοντας την αφοσίωση και το πάθος που χαρακτηρίζουν την ίδια την φίλαθλο. Η ενέργεια αυτή ενισχύει τον δεσμό μεταξύ της ομάδας και των πιστών της υποστηρικτών, αναδεικνύοντας τις προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον σύλλογο.

Η ιστορία της αγάπης για τον Ηρακλή

Η κυρία Χάιδω μοιράστηκε την ιστορία του πώς ξεκίνησε η αγάπη της για τον Ηρακλή. Όπως ανέφερε, αρχικά υποστήριζε τη Νίκη Πολυγύρου, αλλά η σχέση της με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μέσω του συζύγου της, ο οποίος ήταν φίλαθλος του Ηρακλή. «Ο άνδρας μου ήταν Ηρακλής, κόλλησα εγώ και από τότε δεν έχω ξεκολλήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αρχή μιας μακροχρόνιας και δυνατής σχέσης.

Η αγάπη της για τον Ηρακλή δεν βασίστηκε μόνο στην επιρροή του συζύγου της, αλλά και στην ιστορία του συλλόγου. «Μου άρεσε η ιστορία του Συλλόγου και την αγάπησα», τόνισε, αναδεικνύοντας το βάθος της σύνδεσής της με τις ρίζες και την πορεία της ομάδας. Αυτή η δήλωση δείχνει ότι η αφοσίωσή της είναι βαθύτερη από μια απλή προτίμηση, εδραιωμένη στην ίδια την ταυτότητα του Ηρακλή.

Η συνάντηση στο Μαξίμου

Η αφοσίωση της κυρίας Χάιδως στον Ηρακλή την οδήγησε ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να εκφράσει την αγάπη της για την ομάδα. «Έδωσα όλη τη ζωή μου για τον Ηρακλή, πήγα μέχρι και στο Μαξίμου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της προσπάθειάς της. Εκεί, όπως διηγήθηκε, είχε μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος την ρώτησε: «Χάιδω τι θες εδώ;».

Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την αποφασιστικότητα και το πάθος της κυρίας Χάιδως να υπερασπιστεί και να εκφράσει την αγάπη της για τον Ηρακλή, ακόμα και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η ιστορία αυτή αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της μοναδικής της σχέσης με τον σύλλογο, δείχνοντας ότι η αφοσίωσή της ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια της φίλαθλης υποστήριξης.

Αταλάντευτη στάση

Η κυρία Χάιδω επανέλαβε με έμφαση την αταλάντευτη στάση της απέναντι στην ομάδα της, τονίζοντας ότι η αγάπη της δεν είναι προς πώληση. «Να πεινάω και να μου δώσουν εκατομμύρια, δεν πουλάω τον Ηρακλή μου, τον αγαπάω πολύ», δήλωσε, καθιστώντας σαφές ότι η αξία του Ηρακλή για εκείνη είναι ανεκτίμητη και δεν μπορεί να μετρηθεί με χρήματα.

Αυτή η δήλωση ενισχύει την εικόνα της ως σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης και αφοσίωσης στον αθλητισμό. Η κυρία Χάιδω συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους φιλάθλους, αποδεικνύοντας ότι η σχέση με την αγαπημένη ομάδα μπορεί να είναι μια σχέση ζωής, γεμάτη πάθος και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta