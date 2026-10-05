Η ομάδα της Αμφιάλης τίμησε τη μνήμη του Κώστα Κατσούλη

Οι παίκτες και ο σύλλογος της Αμφιάλης δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο φίλαθλο του Εθνικού, Κώστα Κατσούλη, τιμώντας τη μνήμη του με μια συμβολική πράξη. Ο Κώστας Κατσούλης είχε απεβιώσει έχοντας δεχθεί επίθεση σε αγώνα με τον Ηρόδοτο το 2014, αφήνοντας πίσω του ένα τραγικό κενό. Η πρόσφατη κίνηση της Αμφιάλης έρχεται να υπενθυμίσει την τραγική απώλεια και να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του.

Η τιμή από την ομάδα της Αμφιάλης

Στο πλαίσιο των πρόσφατων αγωνιστικών δραστηριοτήτων της, η ομάδα της Αμφιάλης θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Κώστα Κατσούλη. Οι παίκτες του συλλόγου, με μια συγκινητική χειρονομία, άφησαν μερικά λουλούδια για εκείνον, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της μνήμης στον αθλητικό χώρο.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον κόσμο που παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες. Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά την κίνηση των παικτών της Αμφιάλης και φώναξαν «μπράβο μάγκες», εκφράζοντας την επιδοκιμασία τους για την αναγνώριση του αδικοχαμένου φιλάθλου.

Το τραγικό τέλος του Κώστα Κατσούλη

Ο Κώστας Κατσούλης, φίλαθλος του Εθνικού, είχε χάσει τη ζωή του σε ηλικία 46 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2014. Η απώλειά του συντάραξε τον αθλητικό κόσμο, καθώς προήλθε από μια επίθεση που δέχθηκε στο περιθώριο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αναμέτρησης μεταξύ του Εθνικού και του Ηροδότου. Ο Κώστας Κατσούλης, ένας αφοσιωμένος φίλαθλος, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας βίαιης επίθεσης, η οποία δυστυχώς οδήγησε στο μοιραίο τέλος του, λίγες ημέρες αργότερα.

Λεπτομέρειες της επίθεσης στην Αλικαρνασσό

Ο βαρύτατος τραυματισμός του Κώστα Κατσούλη σημειώθηκε κατά την επίθεση που δέχτηκε από οπαδούς του Ηροδότου. Το συμβάν έλαβε χώρα στο γήπεδο της νέας Αλικαρνασσού, μια ημερομηνία που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014, σε μια στιγμή έντασης, λίγο πριν από τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή ήταν για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας, φέρνοντας αντιμέτωπες τις ομάδες του Εθνικού και του Ηροδότου.

Η νοσηλεία και η υποκύψεις στα τραύματα

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Κώστας Κατσούλης μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας αναγκαία την εισαγωγή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των βαρύτατων τραυμάτων που είχε υποστεί.

Ο άτυχος φίλαθλος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, ο Κώστας Κατσούλης υπέκυψε στα τραύματά του στις 29 Σεπτεμβρίου, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεση, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον φίλαθλο κόσμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta