Ο Γιούργκεν Κλοπ ολοκλήρωσε το «κάστινγκ» του, αλλά η Γερμανία εκφράζει δυσαρέσκεια

Ο Γιούργκεν Κλοπ ολοκλήρωσε τις πρώτες εβδομάδες του στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας, έχοντας καλέσει συνολικά 44 ποδοσφαιριστές στα δοκιμαστικά του Nations League. Ωστόσο, η προσγείωσή του στη νέα πραγματικότητα της «Μάνσαφτ» δεν ήταν ομαλή, με τα αποτελέσματα να προκαλούν κριτική για τις επιλογές του. Το 0-0 στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον φτωχό απολογισμό των τεσσάρων πρώτων αγώνων, έφερε τον αρχικό ενθουσιασμό αντιμέτωπο με τις πρώτες γκρίνιες και αποδοκιμασίες στην πατρίδα του.

Οι πρώτες εβδομάδες και ο κύκλος δοκιμών

Οι πρώτες εβδομάδες του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας σηματοδότησαν την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου κύκλου δοκιμών. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε συνολικά 43 ποδοσφαιριστές σε τέσσερα παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη.

Ο βασικός στόχος του, ωστόσο, δεν ήταν εξαρχής μόνο τα αποτελέσματα. Αντιθέτως, ο Κλοπ επιδίωξε να αποκτήσει μια σαφή εικόνα για το διαθέσιμο υλικό και, κυρίως, να διαπιστώσει ποιοι παίκτες μπορούν να υπηρετήσουν αποτελεσματικά το ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του. Η πρώτη διαπίστωση είναι πως η Γερμανία δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Η αγωνιστική ταυτότητα και το Gegenpressing

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε ήδη αποκαλύψει μια ομάδα χωρίς ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, και ο Γιούργκεν Κλοπ χρειάζεται χρόνο για να διορθώσει αυτή την εικόνα. Παρά το γεγονός ότι η μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια δεν αποτελεί εντυπωσιακό απολογισμό, οι εμφανίσεις της ομάδας σταδιακά έδειξαν μεγαλύτερη ένταση και καλύτερη εφαρμογή των ιδεών του προπονητή.

Ένα στοιχείο που αρχίζει να ξεχωρίζει είναι το Gegenpressing. Η άμεση πίεση μετά την απώλεια της μπάλας αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Κλοπ. Ειδικότερα, στο παιχνίδι με την Ελλάδα, η Γερμανία έδειξε ότι μπορεί να εφαρμόσει αυτή την τακτική σε υψηλό επίπεδο, με ξεκάθαρη πρόθεση το κλέψιμο της μπάλας ψηλά και την άμεση μετατροπή της κατοχής σε επίθεση, πριν ο αντίπαλος προλάβει να οργανωθεί.

Ο ρόλος του Φλόριαν Βιρτς και οι προκλήσεις

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται να έχει ήδη καταλήξει στον ρόλο του Φλόριαν Βιρτς. Στο σύστημα 4-3-3 και με μεγαλύτερη ελευθερία από την αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο νεαρός παίκτης των Reds μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο τη δημιουργικότητα και την εκρηκτικότητά του. Οι εμφανίσεις του έδειξαν πως μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Γερμανίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα είναι ότι δεν έχει ακόμη αρκετούς ποδοσφαιριστές που να αποδίδουν σταθερά σε επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Ο Μουσιάλα, ο Χάβερτς, ο Σλότερμπεκ και ο Τερ Στέγκεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ η παρουσία τους θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες. Ο Κλοπ καλείται επομένως να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα έχει βάθος και δεν θα εξαρτάται από μεμονωμένες προσωπικότητες.

Η περίπτωση του Τζόσουα Κίμιχ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Τζόσουα Κίμιχ. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν φαίνεται να τον αντιμετωπίζει ως δεξί μπακ, αλλά αποκλειστικά ως μέσο, κάτι που υποδηλώνει τη σαφή του προσέγγιση στον ρόλο του παίκτη εντός του συστήματός του.

Αυτή η επιλογή αναδεικνύει την πρόθεση του προπονητή να αξιοποιήσει τον Κίμιχ στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην αγωνιστική λειτουργία της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta