Ο Αλόνσο ευχαριστημένος με την πρόοδο της Aston Martin στο Μπαχρέιν

Ο Φερνάντο Αλόνσο δήλωσε ευχαριστημένος με την πρόοδο της Aston Martin στο Grand Prix Μπαχρέιν, όπου πέτυχε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Ο Ισπανός πιλότος τερμάτισε στην 8η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Λάντο Νόρις, σε έναν αγώνα που η AMR26 έδειξε βελτιωμένη εικόνα.

Το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα στη Μαλαισία

Η Aston Martin πανηγύρισε το καλύτερο αποτέλεσμά της για τη φετινή σεζόν στο Grand Prix Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στη Μαλαισία. Ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να φέρει το μονοθέσιο στην 8η θέση της κατάταξης, ξεπερνώντας τον Λάντο Νόρις. Η εικόνα της AMR26 στη Σεπάνγκ ήταν μία από τις καλύτερες που είχε παρουσιάσει μέσα στο 2026, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να πιστεύει πως υπήρχαν περιθώρια για ακόμα καλύτερη απόδοση.

Βελτίωση στις κατατακτήριες και αρχική στρατηγική

Η ομάδα της Aston Martin είχε ήδη δώσει σημάδια βελτίωσης κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, καθώς τόσο ο Φερνάντο Αλόνσο όσο και ο Λανς Στρολ κατάφεραν να προκριθούν αμφότεροι στο Q2. Στην εκκίνηση του αγώνα, ο Αλόνσο επέλεξε να ξεκινήσει με σλικ ελαστικά, παρά τις βρεγμένες συνθήκες της πίστας, μια απόφαση που τον έριξε αρχικά στην 17η θέση.

Ωστόσο, η εμφάνιση του πρώτου Αυτοκινήτου Ασφαλείας στον αγώνα λειτούργησε ευεργετικά για τον Ισπανό πιλότο. Το συμβάν αυτό μηδένισε ουσιαστικά τη ζημιά που είχε υποστεί από την αρχική του επιλογή ελαστικών και του έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, κερδίζοντας σταδιακά θέσεις.

Η εντυπωσιακή αντεπίθεση του Αλόνσο

Μετά την αποχώρηση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Φερνάντο Αλόνσο άρχισε να κερδίζει έδαφος με γρήγορους ρυθμούς. Πέρασε άμεσα τους Σέρχιο Πέρεζ και Άλεξ Άλμπον, δείχνοντας την ταχύτητα της AMR26. Στη συνέχεια, κατάφερε να προσπεράσει και τους Λανς Στρολ, Εστεμπάν Οκόν και Άρβιντ Λίντμπλαντ, μπαίνοντας έτσι στην πρώτη δεκάδα του αγώνα.

Ο Ισπανός πιλότος εξέφρασε ιδιαίτερη εντύπωση για την απόδοση της Aston Martin έναντι της Ferrari στα πρώτα στάδια του Grand Prix. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήμασταν ακόμη και ταχύτεροι από τις Ferrari. Πέρασα τον Χάμιλτον και απομακρυνόμουν από αυτόν, οπότε εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα “εντάξει, αυτό πάει καλά”».

Προσδοκίες και διαχείριση της υπερστροφής

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Φερνάντο Αλόνσο είχε υψηλότερες προσδοκίες από τον αγωνιστικό ρυθμό της AMR26. «Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα λίγο περισσότερα από τον αγωνιστικό μας ρυθμό. Ήμασταν εντάξει, αλλά είχα πολύ υπερστροφή», ανέφερε. Πραγματοποιήθηκε μια μικρή αλλαγή στην εμπρός πτέρυγα του μονοθεσίου, ωστόσο αυτό δεν διόρθωσε πλήρως το πρόβλημα.

Ο Αλόνσο αναγνώρισε τη βελτίωση, αλλά τόνισε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει: «Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε». Επίσης, σημείωσε ότι η ομάδα ήταν πολύ αργή με τα σλικ ελαστικά, αλλά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βοήθησε να μαζευτεί ξανά όλο το grid, ξεκινώντας ουσιαστικά έναν καινούργιο αγώνα από εκείνο το σημείο.

Η μάχη με τον Νόρις και η διαχείριση ενέργειας

Προς το τέλος του Grand Prix Μπαχρέιν, ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε υπό έντονη πίεση από τον Λάντο Νόρις. Ο πιλότος της McLaren είχε ανακάμψει μετά από μια έξοδο που είχε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και προσπαθούσε να τον προσπεράσει. Ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει τη McLaren πίσω του, αξιοποιώντας με επιτυχία τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας του μονοθεσίου του.

Ο Αλόνσο εξήγησε τη στρατηγική του: «Όταν μπλέκεσαι σε μάχες, όπως έκανε ο Λάντο με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, νομίζω ότι καταναλώνεις την μπαταρία και μετά χρειάζεσαι δύο γύρους για να την επαναφορτίσεις. Εγώ είχα γεμάτη μπαταρία σε αυτούς τους δύο γύρους και τη χρησιμοποιούσα στις ευθείες. Είναι καταστάσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν ή να σε βλάψουν, αν καταφέρεις να τις καταλάβεις και να τις διαβάσεις σωστά μέσα στον αγώνα».

Περιορισμένες ευκαιρίες για βαθμούς

Ο Φερνάντο Αλόνσο υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης κάθε ευκαιρίας για βαθμούς για την Aston Martin. Όπως δήλωσε, η ομάδα δεν έχει πολλές αγωνιστικές ευκαιρίες για να συγκεντρώσει βαθμούς φέτος. Για τον λόγο αυτό, όταν αυτές οι ευκαιρίες παρουσιάζονται, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη, καθιστώντας κάθε αγώνα κρίσιμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta