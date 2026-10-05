Η Μπεσίκτας πήρε την πρώτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα κόντρα στην Τραμπζονσπόρ

Η Μπεσίκτας κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ, επικρατώντας της Τραμπζονσπόρ με τελικό σκορ 90-81. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί τον «σεφτέ» της ομάδας στην εγχώρια διοργάνωση, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στην πορεία της. Ο αγώνας διεξήχθη σε υψηλούς ρυθμούς, με την Μπεσίκτας να δείχνει αποφασιστικότητα από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα Τουρκίας

Η ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα, μετά από μια δυναμική εμφάνιση απέναντι στην Τραμπζονσπόρ. Το τελικό σκορ 90-81 διαμόρφωσε ένα θετικό αποτέλεσμα για την Μπεσίκτας, η οποία επιδίωκε εδώ και καιρό να ανοίξει τον λογαριασμό των νικών της στην εγχώρια διοργάνωση. Η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για την ψυχολογία της ομάδας, καθώς της δίνει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μετά από αυτή την επικράτηση, η Μπεσίκτας διαμορφώνει το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα στο 1-1. Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στην ομάδα να βρει ρυθμό και να χτίσει αυτοπεποίθηση ενόψει των επόμενων αγώνων της. Ο στόχος για σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα ξεκινάει πλέον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η προηγούμενη επιτυχία στην Euroleague

Πριν από λίγες ημέρες, η Μπεσίκτας είχε ήδη σημειώσει μια σημαντική νίκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε καταφέρει να επικρατήσει της Μακάμπι στη Euroleague, δείχνοντας τις δυνατότητές της και σε διεθνείς αναμετρήσεις. Αυτή η επιτυχία είχε προετοιμάσει το έδαφος για την τωρινή νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα έδειχνε να βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Η νίκη επί της Μακάμπι στη Euroleague αποτέλεσε ένα πρώτο δείγμα γραφής για την Μπεσίκτας, η οποία επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει και στις δύο διοργανώσεις. Η διαδοχή των θετικών αποτελεσμάτων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Τουρκία, ενισχύει την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει τους στόχους της για τη φετινή σεζόν.

Οι πρωταγωνιστές της Μπεσίκτας

Για τους νικητές της Μπεσίκτας, ο Νόουελ αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης. Η συμβολή του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 16 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Η αποτελεσματικότητά του στην επίθεση ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ της Μπεσίκτας.

Επίσης, ο Ομορούγι είχε μια εξαιρετική παρουσία στο παρκέ, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Κατέγραψε 14 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, επιδεικνύοντας την πολυδιάστατη ικανότητά του. Η συνδυαστική απόδοση των δύο παικτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Μπεσίκτας.

Η απόδοση της Τραμπζονσπόρ

Από την πλευρά της Τραμπζονσπόρ, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν για την απόδοσή τους. Ο Κάνααν, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, σημείωσε 14 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Η εμπειρία του και η ικανότητά του στο σκοράρισμα ήταν εμφανείς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, ο Κοπέ είχε επίσης μια αξιοσημείωτη παρουσία, προσθέτοντας και αυτός 14 πόντους στο ενεργητικό της Τραμπζονσπόρ. Η προσπάθεια των παικτών της Τραμπζονσπόρ ήταν αξιέπαινη, αλλά δεν στάθηκε αρκετή για να ανατρέψει το αποτέλεσμα απέναντι στην Μπεσίκτας.

Επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Η Μπεσίκτας στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση της Euroleague, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτώβρη. Η ομάδα θα δοκιμαστεί στη Χώρα των Βάσκων, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια. Πρόκειται για έναν ακόμα δύσκολο εκτός έδρας αγώνα, στον οποίο η Μπεσίκτας θα επιδιώξει να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο στόχος της Μπεσίκτας σε αυτή την αναμέτρηση είναι να πετύχει το δεύτερο διπλό της στη Euroleague, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ομάδα θα προετοιμαστεί εντατικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα παρουσιάσει η Μπασκόνια στην έδρα της, με την ελπίδα ενός ακόμα θετικού αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta