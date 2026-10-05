ΑΕΚ: Μαρίν και Βιτάλις ξεκινούν βασικοί με τις εθνικές τους ομάδες

Δύο παίκτες της ΑΕΚ, ο Ραζβάν Μαρίν και ο Μίλαν Βιτάλις, αγωνίστηκαν ως βασικοί στις εθνικές τους ομάδες, Ρουμανία και Ουγγαρία αντίστοιχα, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων του Nations League. Αντίθετα, ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έμεινε εκτός αποστολής της Ουκρανίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την παρουσία των παικτών της Ένωσης σε διεθνείς διοργανώσεις, με διαφορετικά αποτελέσματα για τον καθένα.

Ο Ραζβάν Μαρίν βασικός με τη Ρουμανία

Ο Ραζβάν Μαρίν, ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ, ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Η Ρουμανία αντιμετώπισε εντός έδρας τη Σουηδία, σε έναν κρίσιμο αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της Β' κατηγορίας του Nations League.

Ο Μαρίν αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της ρουμανικής ομάδας, με την παρουσία του στη μεσαία γραμμή να θεωρείται σημαντική. Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τη Ρουμανία, καθώς επιδίωκε να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο.

Η βαθμολογική θέση της Ρουμανίας στον όμιλο

Η Ρουμανία, μετά από τρεις αγωνιστικές, βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου της, χωρίς να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κανέναν βαθμό. Αυτή η κατάσταση καθιστά κάθε επόμενο παιχνίδι καθοριστικό για την πορεία της στη διοργάνωση.

Στον ίδιο όμιλο, η Σουηδία είναι πρωτοπόρος με 7 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η Βοσνία με 5 βαθμούς και η Πολωνία με 4 βαθμούς. Η βαθμολογική διαφορά δείχνει την ανάγκη της Ρουμανίας για θετικά αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο Μίλαν Βιτάλις στην αρχική ενδεκάδα της Ουγγαρίας

Ο 24χρονος μέσος της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις, ήταν επίσης βασικός στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας κόντρα στην Ουκρανία. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας του Nations League, με τον Βιτάλις να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα του.

Η Ουγγαρία και η Ουκρανία βρίσκονται σε ισοβαθμία στον όμιλο, έχοντας αμφότερες 4 βαθμούς. Η Βόρεια Ιρλανδία προηγείται με 3 βαθμούς περισσότερους από τις δύο ομάδες, γεγονός που κάνει τον συγκεκριμένο αγώνα σημαντικό για τη διεκδίκηση των υψηλότερων θέσεων στον όμιλο.

Η κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα. Ο αποκλεισμός του οφείλεται σε ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουκρανία.

Ο αγώνας της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, από τον οποίο απουσίασε ο Ζούμπκοφ, ήταν τυπικά εντός έδρας για την Ουκρανία, αλλά διεξήχθη στην Τρνάβα της Σλοβακίας. Η απουσία του παίκτη αποτελεί πλήγμα για την ουκρανική ομάδα, δεδομένης της εμπειρίας του.

Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος υγείας του Ζούμπκοφ αναμένεται να διαπιστωθεί κατά την επιστροφή του στην Αθήνα. Τότε θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να προσδιοριστεί η σοβαρότητα των ενοχλήσεων και ο χρόνος αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta