Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Gazzetta Magazino: «Αυτή η εθνική, βάσει ταλέντου, δεν έχει σύγκριση»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πρώην αρχηγός της ΑΕΚ και του ΟΦΗ, έκανε ποδαρικό στη νέα εκπομπή του Gazzetta, «Gazzetta Magazino». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και πρώην συμπαίκτης του Μιχάλη Μπακάκη, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημερινή φουρνιά παικτών της Εθνικής Ελλάδας. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην πορεία της ομάδας στο Nations League και στο επίπεδο ταλέντου που διαθέτει το τρέχον σύνολο.

Η εμφάνιση στο «Gazzetta Magazino»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποτέλεσε τον πρώτο καλεσμένο της νέας εκπομπής «Gazzetta Magazino». Η παρουσία του στην εκπομπή προσέφερε μια ευκαιρία να αναλυθούν οι εξελίξεις γύρω από την Εθνική Ελλάδας. Ο Λαμπρόπουλος, με την εμπειρία του από την ποδοσφαιρική του καριέρα, μοιράστηκε τις απόψεις του για την τρέχουσα κατάσταση της «γαλανόλευκης».

Ως πρώην αρχηγός τόσο της ΑΕΚ όσο και του ΟΦΗ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος διαθέτει βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η συζήτηση με τον Μιχάλη Μπακάκη, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του στην ΑΕΚ, προσέδωσε μια επιπλέον διάσταση στην εκπομπή, με τους δύο να αναλύουν την πορεία και την εξέλιξη των Ελλήνων διεθνών ποδοσφαιριστών.

Η πορεία της εθνικής ομάδας στο nations league

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε για την πολύ καλή πορεία που έχει διαγράψει η Εθνική μας ομάδα στην πρώτη τετράδα αγώνων στο φετινό Nations League. Η «γαλανόλευκη» έχει επιδείξει αξιοσημείωτη απόδοση, κάτι που σχολιάστηκε θετικά από τον πρώην ποδοσφαιριστή. Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα της ομάδας αποτέλεσαν βασικά σημεία της ανάλυσής του.

Επιπλέον, ο Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στο πόσο έχει ωριμάσει αυτή η φουρνιά παικτών σε σχέση με όταν πρωτοξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Τόνισε την εξέλιξη των παικτών και την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Η πιο ταλαντούχα γενιά στην ιστορία της εθνικής

Σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική δήλωση, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος χαρακτήρισε τη σημερινή φουρνιά παικτών ως την πιο ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδας. Η εκτίμηση αυτή ξεπερνά ακόμη και την ομάδα που κατέκτησε το Euro του 2004, μια ομάδα που έχει μείνει στην ιστορία για την επιτυχία της.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Αυτή η εθνική, βάσει ταλέντου, δεν έχει σύγκριση». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πίστη του Λαμπρόπουλου στις δυνατότητες και την ποιότητα των σημερινών διεθνών ποδοσφαιριστών, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας και προοπτικής που διαθέτουν.

Η άποψη για τη μεσαία γραμμή

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την Εθνική Ελλάδας, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με την άποψη ότι η «γαλανόλευκη» υστερεί στη μεσαία γραμμή. Αντίθετα, ο πρώην αρχηγός της ΑΕΚ και του ΟΦΗ υποστήριξε ότι η ομάδα διαθέτει επαρκή ποιότητα και βάθος σε αυτή τη θέση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να ανατρέψει μια κοινή πεποίθηση ή κριτική που ενδεχομένως να έχει διατυπωθεί για το συγκεκριμένο κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Ο Λαμπρόπουλος, μέσα από την εμπειρία του, φαίνεται να εκτιμά διαφορετικά τη δυναμική της μεσαίας γραμμής της Εθνικής ομάδας.

Η πρόβλεψη για τους εναπομείναντες αγώνες

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έκανε τη δική του πρόβλεψη σχετικά με τους βαθμούς που θα συλλέξει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους δύο εναπομείναντες αγώνες. Οι αναμετρήσεις αυτές είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν με την Ολλανδία και τη Σερβία, δύο σημαντικά παιχνίδια για την πορεία της Εθνικής.

Συγκεκριμένα, ο Λαμπρόπουλος σημείωσε πως η Εθνική μας θα τερματίσει στον όμιλο με συνολικά 12 βαθμούς. Δεδομένου ότι η ομάδα έχει ήδη συγκεντρώσει 8 βαθμούς έως τώρα, η εκτίμησή του σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» θα συγκεντρώσει επιπλέον 4 βαθμούς στα δύο αυτά ματς. Αυτό συνεπάγεται ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψή του, η Εθνική Ελλάδας θα παραμείνει αήττητη στους επόμενους δύο αγώνες της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta