Η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι, με τον Νέλι Τζόζεφ να αναδεικνύεται πυλώνας και τον Λαρεντζάκη να δείχνει ηγετικά στοιχεία

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο πρώτο της παιχνίδι για την GBL, επικρατώντας εύκολα του Αμαρουσίου με σκορ 91-70. Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισε η παρουσία του Νέλι Τζόζεφ, ο οποίος κυριάρχησε στις δύο ρακέτες, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδειξε από νωρίς πως φέτος θα έχει έναν πολύπλευρο ρόλο στο παρκέ. Η «Βασίλισσα» πλέον στρέφει το βλέμμα της στην πρεμιέρα του Basketball Champions League.

Ο θρίαμβος επί του Αμαρουσίου και η επόμενη πρόκληση

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε έτοιμη στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι για την GBL, κατακτώντας μια άνετη νίκη επί του Αμαρουσίου. Η επικράτηση με 91-70 έδωσε ένα θετικό ξεκίνημα στην ομάδα, η οποία έδειξε καλά δείγματα γραφής, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, με τον Νέλι Τζόζεφ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την έναρξη των υποχρεώσεών της στο BCL. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Σαλόν στις 7 Οκτωβρίου, στις 19:00. Για τον αγώνα αυτό, η «Ένωση» θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Φίζελ, Μπράουν και Γουίλιαμς, ενώ ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη.

Ο Νέλι Τζόζεφ: Ο νέος πυλώνας της frontline

Η απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ από την ΑΕΚ ενδεχομένως να πέρασε στα ψιλά αρχικά, ωστόσο ο παίκτης έχει ήδη αρχίσει να καταθέτει τα διαπιστευτήριά του στο παρκέ. Ο Τζόζεφ αποτελεί έναν από τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους της «Ένωσης» και έχει υπογράψει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ομάδας.

Ο 24χρονος σέντερ έχει αναλάβει έναν κομβικό ρόλο σε μια δύσκολη φάση για την ΑΕΚ, δεδομένων των απουσιών τριών σημαντικών ψηλών, των Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Στην αναμέτρηση με την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ο Τζόζεφ «κουβάλησε» τη frontline της «Ένωσης», λαμβάνοντας παράλληλα βοήθειες από τους Πίνκνεϊ και Τσαλμπούρη.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά και η ποιότητα του Τζόζεφ

Ο Νέλι Τζόζεφ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με το Μαρούσι με εντυπωσιακά στατιστικά, σημειώνοντας 18 πόντους με 9/12 σουτ, ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Η αποτελεσματικότητά του φάνηκε στο ότι τελείωσε σχεδόν όλες τις φάσεις που ανέλαβε, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κίνηση μέσα στη ρακέτα και την ικανότητά του να βρίσκεται στη σωστή θέση για να υποδεχθεί την μπάλα και να σκοράρει.

Ο Τζόζεφ ήταν ο κορυφαίος ριμπάουντερ στο γαλλικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, γεγονός που υπογραμμίζει την αθλητικότητα και την παρουσία του κάτω από τα καλάθια. Σκόραρε με πολλούς τρόπους, όπως με κάρφωμα μετά από επιθετικό ριμπάουντ (putback), στον αιφνιδιασμό, αλλά και με ωραίο hook shot. Η συνεισφορά του είναι εξίσου σημαντική στον αμυντικό τομέα, όπου με τα δύο του μπλοκ έστειλε σαφή μηνύματα στην αντίπαλη ομάδα.

Η παράδοση της ΑΕΚ στους ψηλούς και η αισιοδοξία

Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Ντράγκαν Σάκοτα, έχει μια μακρά παράδοση στην ανάδειξη και εξέλιξη ψηλών παικτών. Ο Σάκοτα είναι γνωστός για την ικανότητά του να «πλάθει» τους σέντερ, να τους εξελίσσει και να αλλάζει το status τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Βινς Χάντερ, Καμπενγκέλε, Τίλμαν και Κρις Σίλβα.

Παρόλο που είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν, ο Νέλι Τζόζεφ δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και γεμίζει με αισιοδοξία τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Η ηλικία του, μόλις 24 ετών, αφήνει περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και καθιέρωση ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας για το μέλλον.

Ο ηγετικός ρόλος του Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Πέρα από την κυριαρχία του Τζόζεφ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδειξε από νωρίς πως φέτος θα έχει έναν πολύπλευρο ρόλο στο παρκέ, αναδεικνυόμενος σε ηγετική μορφή για τη «Βασίλισσα». Η συνεισφορά του αναμένεται να είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, προσφέροντας στην ομάδα τόσο σε εκτελεστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Η παρουσία του Λαρεντζάκη, με την εμπειρία και την ποιότητά του, είναι καθοριστική για την ΑΕΚ, καθώς μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με πολλούς τρόπους, ενισχύοντας την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta