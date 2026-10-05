Κωστούλας και Καρέτσας στους 25 φιναλίστ για το βραβείο Golden Boy 2026

Γνωστοί έγιναν οι 25 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το βραβείο του Golden Boy 2026. Στην τελική αυτή λίστα περιλαμβάνονται δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κωστούλας. Το βραβείο, που απονέμεται από την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport», έχει ως στόχο να αναδείξει τα μεγαλύτερα νεαρά ταλέντα που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές λίγκες.

Η ελληνική παρουσία στους φιναλίστ

Η φετινή λίστα των υποψηφίων για το Golden Boy 2026 έχει έντονο άρωμα Ελλάδας, καθώς δύο παίκτες από τη χώρα μας έχουν θέσει γερά τις βάσεις για την κατάκτηση του. Η παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Μπάμπη Κωστούλα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του κόσμου.

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές συγκαταλέγονται στους μόλις 25 που παραμένουν υποψήφιοι για ένα από τα πιο πολυπόθητα βραβεία του ποδοσφαίρου, διεκδικώντας την αναγνώριση μαζί με κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Το κύρος του βραβείου Golden Boy

Το βραβείο Golden Boy αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για νεαρούς αθλητές. Απονέμεται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» και έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που αναδεικνύει τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην αρχική λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονταν 100 ονόματα, από τα οποία πλέον έχουν επιλεγεί οι 25 φιναλίστ. Αυτή η διαδικασία επιλογής αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα και το ταλέντο των ποδοσφαιριστών που φτάνουν στην τελική φάση.

Οι διακρίσεις των Ελλήνων υποψηφίων

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεχωρίσει φέτος με σπουδαίες εμφανίσεις, τόσο με τη φανέλα της Μπράιτον, στην οποία έχει καθιερωθεί ως βασικός και αναντικατάστατος, όσο και με την Εθνική Ελλάδος. Οι επιδόσεις του τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει κάνει όλο το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα να μιλάει για εκείνον, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη Ντόρτμουντ. Και οι δύο Έλληνες επιθετικοί έχουν θέσει γερά τις βάσεις για την κατάκτηση του βραβείου.

Προηγούμενοι νικητές και άλλοι Έλληνες υποψήφιοι

Το βραβείο Golden Boy έχει απονεμηθεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την περασμένη σεζόν, ο νικητής του βραβείου ήταν ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών.

Στην αρχική λίστα των 100 ονομάτων για το Golden Boy 2026, βρισκόταν και ο άσος της Χαλ Σίτι, Χρήστος Μουζακίτης. Ο Μουζακίτης μάλιστα είχε κατακτήσει πέρσι το βραβείο Golden Boy Web, μία ξεχωριστή διάκριση που αναγνωρίζει την επιρροή και την αναγνωρισιμότητα των νεαρών ποδοσφαιριστών στο διαδίκτυο.

Οι 25 φιναλίστ για το Golden Boy 2026

Η τελική λίστα των 25 ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν το βραβείο Golden Boy 2026 περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα: Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία), Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο), Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία), Γιαν Ντιομάντε (Ακτή Ελεφαντοστού), Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία), Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία), Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Αγγλία), Ραγιάν (Βραζιλία), Γιόρελ Χάτο (Ολλανδία), Λέναρτ Καρλ (Γερμανία), Εστεβάο (Βραζιλία), Έντρικ (Βραζιλία), Τζούνιορ Κρουπί (Γαλλία), Τζιανλούκα Πρεστιανί (Αργεντινή), Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα), Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία), Τζον Μάρτιν (Ισπανία), Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία), Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Φιν Γιέλτς (Γερμανία), Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα), Τζοάν Γκαντού (Γαλλία), Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή), Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία) και Τσάβι Εσπάρτ (Ισπανία).

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit