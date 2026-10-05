Επιστροφές στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ: Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα ξανά στο γήπεδο

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε ρυθμούς πρωταθλήματος από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μετά το διήμερο ρεπό που είχε δοθεί στους ποδοσφαιριστές του. Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός προπονητής της ομάδας, είδε με ικανοποίηση τρεις σημαντικούς παίκτες, τους Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κόστα, να επιστρέφουν στις προπονήσεις. Η επανένταξή τους, έστω και σε μέρος του κανονικού προγράμματος, αποτελεί θετική εξέλιξη για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Επιστροφές και ενίσχυση για τον Αλέσιο Λίσι

Η προπόνηση της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, επεφύλασσε ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός είδε τους Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κόστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος, γεγονός που ανακουφίζει την τεχνική ηγεσία. Οι τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, έδειξαν ότι ανεβάζουν ρυθμούς.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα εργάστηκαν εντατικά για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Η σταδιακή τους επανένταξη στο ομαδικό πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή τους και την άμεση διάθεσή τους στην τεχνική ηγεσία. Η παρουσία τους προσθέτει επιλογές και βάθος στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία

Το πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις. Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν με rondo, μια άσκηση που ενισχύει την κυκλοφορία της μπάλας και την επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Στη συνέχεια, συνέχισαν με εξειδικευμένες ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, οι οποίες βελτιώνουν την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και την ταχύτητα σκέψης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παιχνίδι κατοχής, μια άσκηση που εστιάζει στον έλεγχο του ρυθμού και την ικανότητα διατήρησης της μπάλας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τρεξίματα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της φυσικής κατάστασης και της αντοχής των ποδοσφαιριστών. Οι Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα συμμετείχαν σε μέρος αυτών των δραστηριοτήτων, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Η κατάσταση του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Ενώ οι Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα επανήλθαν σε μέρος του κανονικού προγράμματος, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής συνεχίζει την προσπάθειά του για πλήρη αποκατάσταση, καθώς έχει συμπληρώσει ένα διάστημα 6,5 μηνών μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ασπρόμαυρων». Αυτό το μεγάλο διάστημα απουσίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετώπισε.

Ο Ντεσπόντοφ εργάζεται μεμονωμένα, υπό την επίβλεψη του τεχνικού επιτελείου, με στόχο να επανέλθει σε πλήρη φόρμα και να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα το συντομότερο δυνατό. Η πορεία της αποκατάστασής του παρακολουθείται στενά, καθώς η παρουσία του θεωρείται σημαντική για τις επιθετικές επιλογές του ΠΑΟΚ.

Πλάνο ενόψει Καλαμάτας και επόμενη προπόνηση

Ο Αλέσιο Λίσι, μετά το διήμερο ρεπό, αναμένει τη σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. Η πλήρης σύνθεση της ομάδας είναι καθοριστική για τον Ιταλό προπονητή, προκειμένου να καταστρώσει το πλάνο και τη στρατηγική ενόψει του επερχόμενου αγώνα με την Καλαμάτα. Η προετοιμασία απαιτεί την παρουσία όλων των διαθέσιμων παικτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η επόμενη προπόνηση του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Οι ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν την εντατική προετοιμασία τους, με στόχο να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση για τις προσεχείς αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, διατηρώντας τον ρυθμό που απαιτείται.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta