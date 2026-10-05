Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε το αίτημα ανάκλησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) απέρριψε εκ νέου το αίτημα του Προμηθέα Πάτρας για την ανάκληση της απόφασής της σχετικά με το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας στη GBL. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από την πλευρά των Πατρινών, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το σκεπτικό της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας μακράς αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών τους τελευταίους μήνες.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΑ, η Επιτροπή απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Η αίτηση αυτή είχε υποβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ζητούσε την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, η οποία είχε ληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΕΕΑ εμμένει στην αρχική της απόφαση, αρνούμενη να προβεί σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Αυτή η στάση της Επιτροπής διατηρεί την ένταση και την αβεβαιότητα γύρω από το ζήτημα της συμμετοχής του Προμηθέα στο πρωτάθλημα της GBL.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης

Η υπόθεση που απασχολεί τις δύο πλευρές ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες, όταν ο Προμηθέας Πάτρας βρέθηκε στο «στόχαστρο» της ΕΕΑ. Αφορμή στάθηκε μια καταγγελία που είχε υποβληθεί από την ομάδα του Αμαρουσίου, η οποία οδήγησε στην αρχική άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού συμμετοχής.

Οι Αχαιοί είχαν αντιδράσει άμεσα στην αρχική απόφαση, τονίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος αναφορικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Λιόλιος, εκ μέρους του Προμηθέα, είχε επιτεθεί και προσωπικά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Η δικαστική παρέμβαση και η αναστολή

Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την κατάσταση, ο Προμηθέας Πάτρας είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το Πρωτοδικείο, εξετάζοντας την υπόθεση, έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ σε πρώτη φάση.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο είχε αποφασίσει την αναστολή της αρχικής απόφασης της ΕΕΑ, η οποία είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2026. Αυτή η δικαστική εξέλιξη είχε δώσει μια προσωρινή ανάσα στην πατρινή ομάδα, δημιουργώντας προσδοκίες για την επίλυση του ζητήματος.

Η έντονη απάντηση του Προμηθέα Πάτρας

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της νέας απόφασης της ΕΕΑ, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας προχώρησε σε δική της δήλωση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της. Στην ανακοίνωση, η ομάδα τονίζει ότι η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ «δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα».

Οι Πατρινοί υπογραμμίζουν ότι η στάση της Επιτροπής «δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική». Η ΚΑΕ Προμηθέας δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό».

Η ανακοίνωση κλείνει με μια δυναμική δήλωση πίστης στο δίκαιο: «Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta