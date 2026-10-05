Ο Λιβάι Γκαρσία εκτός δράσης: Ποια παιχνίδια χάνει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού

Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο τραυματισμός του Λιβάι Γκαρσία, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο 28χρονος επιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα δύο με τριών εβδομάδων, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από αρκετές κρίσιμες αναμετρήσεις των «πρασίνων».

Η διάγνωση και ο χρόνος αποκατάστασης

Οι φόβοι όλων στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Λιβάι Γκαρσία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν μετά τον τραυματισμό του. Ο 28χρονος φορ του τριφυλλιού επέστρεψε στην Αθήνα από την εθνική ομάδα του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, αφού τραυματίστηκε στον αγώνα με το Κουρασάο την περασμένη Παρασκευή, αντικατασταθείς μόλις στο 14ο λεπτό.

Άμεσα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται στις δύο με τρεις εβδομάδες, καθιστώντας τον δεδομένα εκτός για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα παιχνίδια που θα απουσιάσει

Το πρώτο και δεδομένο ματς που θα χάσει ο Λιβάι Γκαρσία είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:45, ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Conference League.

Σε αυτή την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, ο 28χρονος επιθετικός επίσης δεν θα αγωνιστεί. Το ίδιο ισχύει και για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor στις 18 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 για τη Super League, καθώς μέχρι τότε θα έχουν συμπληρωθεί μόλις περίπου δύο εβδομάδες από τον τραυματισμό του.

Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και αβεβαιότητα

Ο Λιβάι Γκαρσία θα είναι σίγουρα εκτός και από το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «πρασίνων» για το Conference League, την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου στις 17:30. Η κατάσταση για αυτό το ματς θεωρείται πιο οριακή, καθώς μέχρι τότε θα έχουν περάσει περίπου 17 ημέρες από τον τραυματισμό του.

Η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του και το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Επιπλέον, ανάλογα με το διάστημα που θα μείνει εκτός, ενδέχεται να χάσει και το παιχνίδι Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ με τον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 28 Οκτωβρίου στις 17:30.

Ο δρόμος προς την επιστροφή

Το παιχνίδι με τον Βόλο στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, το οποίο είναι εκτός έδρας, μπορεί να αποτελέσει έναν πιο ρεαλιστικό στόχο επιστροφής για τον Λιβάι Γκαρσία. Αυτό θα συμβεί εφόσον φυσικά δεν υπάρξει κάποια ανατροπή ή καθυστέρηση στην επανένταξή του στην ομάδα.

Στόχος του ιατρικού επιτελείου και του ίδιου του παίκτη είναι να είναι απόλυτα έτοιμος για το εντός έδρας ντέρμπι με την πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, την 1η Νοεμβρίου στις 19:00 στο ΟΑΚΑ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία διάθεση για ρίσκο, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση του Λιβάι Γκαρσία, ώστε να επιστρέψει όταν θα είναι απολύτως έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta