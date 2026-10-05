Το κρίσιμο δίμηνο για τον Μπένχαμιν Γκαρέ στον Άρη

Η υπόθεση του Μπένχαμιν Γκαρέ επανέρχεται στο προσκήνιο στη Βραζιλία, καθώς η Βάσκο Ντα Γκάμα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των δανεικών της ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, στον Άρη έχει ξεκινήσει μια κρίσιμη περίοδος δύο μηνών, κατά την οποία θα αξιολογηθεί το μέλλον του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για την παραμονή του παίκτη.

Η επιστροφή της υπόθεσης στο προσκήνιο

Η ιστοσελίδα «Lance» της Βραζιλίας αφιερώνει δημοσίευμα στους ποδοσφαιριστές της Βάσκο Ντα Γκάμα που αγωνίζονται ως δανεικοί σε άλλες ομάδες. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι υποθέσεις αυτών των παικτών θα πρέπει να αξιολογηθούν στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και ο 26χρονος Μπένχαμιν Γκαρέ, ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη. Μαζί του, η «Lance» αναφέρει και τους Χουάν Σφόρτσα και Λίνκον, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Βάσκο για την πορεία των δανεικών της.

Η πορεία του Γκαρέ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο δημοσίευμα, ο Μπένχαμιν Γκαρέ δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο στη Βάσκο κατά τη σεζόν του 2025. Ωστόσο, στην Ελλάδα, με τη φανέλα του Άρη, βρήκε περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μεγαλύτερη αγωνιστική παρουσία.

Τα στοιχεία που παραθέτει η «Lance» δείχνουν ότι ο Γκαρέ έχει καταγράψει 20 συμμετοχές με τον Άρη, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις επιλογές της ομάδας στην μεσοεπιθετική γραμμή, γεγονός που του έχει προσφέρει την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές του.

Η οψιόν αγοράς και η απόφαση του Άρη

Ο δανεισμός του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στον Άρη ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026. Η ελληνική ομάδα διατηρεί οψιόν αγοράς για τον παίκτη, το ύψος της οποίας ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με την ενεργοποίηση αυτής της οψιόν.

Αυτή η εκκρεμότητα καθιστά το επόμενο δίμηνο ιδιαίτερα σημαντικό για τον Γκαρέ. Η εικόνα του στο γήπεδο μέχρι το τέλος της χρονιάς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση και στην απόφαση που θα κληθούν να λάβουν οι ιθύνοντες του Άρη.

Τα στοιχεία που θα καθορίσουν το μέλλον του

Για να αποκτήσει η συζήτηση για την παραμονή του Γκαρέ πιο ξεκάθαρη βάση, ο Άρης αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην απόδοσή του. Η σταθερότητα στην απόδοση του παίκτη, καθώς και η επιρροή που θα καταφέρει να έχει στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, θα βαρύνουν σημαντικά.

Ο Αργεντινός έχει ήδη αποδείξει σε προηγούμενα διαστήματα ότι μπορεί να προσφέρει ταχύτητα, προσωπική ενέργεια και να δημιουργεί απειλή από τα άκρα του γηπέδου. Ωστόσο, αυτό που ζητείται πλέον είναι μεγαλύτερη συνέπεια και πιο σταθερή παραγωγή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Το δίμηνο της τελικής αξιολόγησης

Το ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα για την εξέλιξη των δανεικών της ποδοσφαιριστών είναι αναμενόμενο και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της. Ωστόσο, για τον Άρη, το ερώτημα που τίθεται είναι διαφορετικό και πιο άμεσο.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, ο Μπένχαμιν Γκαρέ καλείται να αποδείξει εάν αξίζει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των «κιτρινόμαυρων» και για την επόμενη ημέρα της ομάδας, δικαιολογώντας την επένδυση της οψιόν αγοράς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta