Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αποκλείστηκε από το ATP 500 του Τόκιο λόγω απρεπούς συμπεριφοράς

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων στο ATP 500 του Τόκιο, καθώς αποκλείστηκε από τον ημιτελικό της διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μία ενέργεια του Ρώσου αθλητή, κατά την οποία τραυματίστηκε θεατής στις κερκίδες. Ο αγώνας του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς έληξε πρόωρα, με τον Μεντβέντεφ να δέχεται την ποινή του αποκλεισμού.

Η εξέλιξη του ημιτελικού αγώνα

Ο ημιτελικός αγώνας του Ντανιίλ Μεντβέντεφ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν σε εξέλιξη, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Στο πρώτο σετ της αναμέτρησης, ο Μεντβέντεφ είχε ηττηθεί από τον Τζόκοβιτς με σκορ 7-5. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως είχε προκαλέσει φανερή ενόχληση στον Ρώσο τενίστα, όπως περιγράφεται.

Ο αγώνας συνεχίστηκε στο δεύτερο σετ, όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αποκτήσει προβάδισμα. Συγκεκριμένα, στο 9ο game του δεύτερου σετ, ο Σέρβος πρωταθλητής προηγούνταν με 5-3 και σέρβιρε για την πρόκριση στον τελικό. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, κάτι που αύξανε την πίεση και την ένταση της αναμέτρησης.

Η στιγμή του αποκλεισμού

Κατά τη διάρκεια του 9ου game του δεύτερου σετ, και ενώ ο Τζόκοβιτς σέρβιρε, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ προέβη σε μία ενέργεια που οδήγησε άμεσα στον αποκλεισμό του. Ο Ρώσος τενίστας πέταξε το μπαλάκι της αναμέτρησης προς την κερκίδα. Αυτή η αψυχολόγητη ενέργεια είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός θεατή που παρακολουθούσε τον αγώνα.

Ο τραυματισμός του θεατή ήταν το καθοριστικό γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή του αγώνα. Οι διοργανωτές και οι διαιτητές έκριναν ότι η ενέργεια του Μεντβέντεφ συνιστούσε παράβαση των κανονισμών, με αποτέλεσμα την πρόωρη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ρώσος τενίστας αποκλείστηκε (disqualified) από τον ημιτελικό, τερματίζοντας έτσι την πορεία του στο τουρνουά.

Η συμπεριφορά του Ρώσου τενίστα

Η συμπεριφορά του Ντανιίλ Μεντβέντεφ κατά τη διάρκεια του ημιτελικού χαρακτηρίστηκε με έντονα λόγια. Οι περιγραφές κάνουν λόγο για «απρεπή συμπεριφορά» και «απερίγραπτη συμπεριφορά», υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα του περιστατικού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η συμπεριφορά του Ρώσου τενίστα προκαλεί σχόλια, καθώς η πηγή αναφέρει ότι συνέβη «για άλλη μια φορά».

Η ενέργεια να πετάξει το μπαλάκι στη κερκίδα, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό του θεατή, θεωρήθηκε ως μία «αψυχολόγητη ενέργεια». Αυτό το περιστατικό προστίθεται σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου ο Μεντβέντεφ έχει επιδείξει συμπεριφορά που έχει απασχολήσει τους φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης του τένις.

Η πρόκριση του Νόβακ Τζόκοβιτς

Ως άμεση συνέπεια του αποκλεισμού του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος προηγούνταν στον αγώνα, βρέθηκε να περνάει στον επόμενο γύρο χωρίς να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Η πηγή αναφέρει ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Πεκίνου.

Η πρόκριση αυτή ήρθε με έναν απροσδόκητο τρόπο, λόγω της ενέργειας του αντιπάλου του. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος ήταν κοντά στην ολοκλήρωση του αγώνα με το σερβίς του, είδε την πρόκρισή του να επισφραγίζεται λόγω του disqualified του Μεντβέντεφ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta