Ρεάλ Μαδρίτης: Έντονη κριτική στον Κιλιάν Μπαπέ για βίντεο με ποδήλατο

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που τον απεικονίζει να κάνει ποδήλατο. Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας από τραυματισμό, επέλεξε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα άσκησης που προκάλεσε την οργή των δημοσιογράφων. Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο σχετικά με τις δραστηριότητες των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών.

Ο τραυματισμός και η επιστροφή στη Μαδρίτη

Ο Κιλιάν Μπαπέ αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας, λόγω ενός τραυματισμού που υπέστη. Ο Γάλλος διεθνής επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του. Η επιστροφή του στην ισπανική πρωτεύουσα είχε ως στόχο την εντατική παρακολούθηση του προγράμματος ανάρρωσης, ενόψει των επικείμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων των «μερένχες» τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη.

Ωστόσο, αντί να ακολουθήσει πιστά το καθορισμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, ο 27χρονος επιθετικός επέλεξε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Η απόφασή του να κάνει ποδηλατάδα δημοσιοποιήθηκε μέσω βίντεο, προκαλώντας άμεσα αντιδράσεις. Η συγκεκριμένη μορφή άσκησης έχει στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη για τραυματίες παίκτες, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποφεύγουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, ειδικά όταν βρίσκονται σε καθεστώς αποθεραπείας.

Η έντονη αντίδραση των ισπανικών μέσων

Η δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Κιλιάν Μπαπέ να κάνει ποδήλατο, ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στον ισπανικό αθλητικό Τύπο. Οι δημοσιογράφοι από την Ιβηρική χώρα δεν δίστασαν να ασκήσουν δριμεία κριτική στον Γάλλο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση του 27χρονου διεθνή να αγνοήσει τις συστάσεις και να επιλέξει μια τέτοια δραστηριότητα, θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη έλλειψης επαγγελματισμού και σεβασμού προς την ομάδα και το ιατρικό της επιτελείο. Η οργή των μέσων ήταν εμφανής, με τα σχόλια να εστιάζουν στην υπερβολική ελευθερία που φέρεται να απολαμβάνει ο παίκτης εντός του συλλόγου.

Οι κατηγορίες του Αντόνιο Ρομέρο

Ένας από τους πιο επιθετικούς επικριτές του Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο δημοσιογράφος Αντόνιο Ρομέρο από το ισπανικό μέσο «Cadena Ser». Ο Ρομέρο χαρακτήρισε τον Γάλλο επιθετικό ως εγωιστή, υποστηρίζοντας ότι βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. «Ο Μπαπέ νομίζει ότι είναι το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα», κατήγγειλε ο Ισπανός δημοσιογράφος, εκφράζοντας την άποψη ότι ο παίκτης απολαμβάνει υπερβολική ελευθερία εντός του συλλόγου.

Ο Ρομέρο επέκρινε επίσης σκληρά τους τελευταίους έξι μήνες του παίκτη την περασμένη σεζόν, τους οποίους χαρακτήρισε «ντροπιαστικούς». Παράλληλα, αμφισβήτησε την ικανότητα του Μπαπέ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. «Ο Εμπαπέ δεν θα μπορέσει ποτέ να ηγηθεί των αποδυτηρίων της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει την προσωπικότητα για αυτό, και ούτε καν θέλει. Αυτή δεν είναι η ΠΑΕ Μπαπέ, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έλλειψη ενσυναίσθησης και τίτλοι

Ο Αντόνιο Ρομέρο επέμεινε στην κριτική του, τονίζοντας ότι ο Γάλλος διεθνής θα πρέπει να επανεξετάσει την προβολή του στα μέσα ενημέρωσης και να λάβει περισσότερο υπόψη τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. «Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Δεν έχει απολύτως καμία ενσυναίσθηση για τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης», πρόσθεσε ο Ισπανός δημοσιογράφος, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σύνδεσης του παίκτη με το φίλαθλο κοινό.

Επιπλέον, ο Ρομέρο έθιξε το ζήτημα των αγωνιστικών επιδόσεων και των τίτλων, υπενθυμίζοντας στον Μπαπέ τη θέση του ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. «Είσαι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, είσαι εδώ δύο χρόνια και δεν έχουμε κερδίσει κανέναν τίτλο», ανέφερε, συνδέοντας την υψηλή αμοιβή του παίκτη με την έλλειψη συλλογικών διακρίσεων κατά τη θητεία του στη «βασίλισσα».

Η αμφιλεγόμενη επιλογή μουσικής

Στο πλαίσιο της κριτικής που δέχτηκε ο Κιλιάν Μπαπέ, αναφέρθηκε και η επιλογή της μουσικής που συνόδευε το βίντεο της ποδηλατάδας του. Η μουσική, με τίτλο «οι καλοί, οι κακοί», προκάλεσε επίσης αντιδράσεις σε ορισμένα ισπανικά μέσα. Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρήθηκε από κάποιους ως μια αμφιλεγόμενη κίνηση, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα γύρω από τον Γάλλο επιθετικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta