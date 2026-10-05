Ο Τζόκοβιτς στον τελικό του China Open, μετά την αποβολή του Μεντβέντεφ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του China Open, σε έναν ημιτελικό που σημαδεύτηκε από την αποβολή του αντιπάλου του, Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση αφού πέταξε το μπαλάκι στην κερκίδα, τραυματίζοντας έναν θεατή στο πρόσωπο. Ο αγώνας διακόπηκε στο δεύτερο σετ, με τον Σέρβο να προηγείται με 7-5 και 5-3.

Η αποβολή του Μεντβέντεφ

Η αψυχολόγητη ενέργεια του Ντανίλ Μεντβέντεφ να πετάξει το μπαλάκι στην κερκίδα, μετά από έναν χαμένο πόντο στο 10ο game του δεύτερου σετ, οδήγησε στην αποβολή του από τον ημιτελικό του China Open. Την ώρα εκείνη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προηγούνταν με 7-5, 5-3 και σέρβιρε για την πρόκριση στον τελικό. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άτυχου θεατή στο πρόσωπο, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με «disqualified» σε βάρος του Ρώσου τενίστα.

Ο 30χρονος Ρώσος, γνωστός για τα ξεσπάσματά του στους αγώνες, έκλεψε την παράσταση με τη συμπεριφορά του, επισκιάζοντας την πορεία του 39χρονου Σέρβου πρωταθλητή. Ο διαιτητής αναγκάστηκε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση μία ώρα αρχύτερα, λόγω του περιστατικού.

Η πορεία του αγώνα πριν την αποβολή

Πριν την αποβολή, ο ημιτελικός είχε έντονο ενδιαφέρον. Στο εναρκτήριο game, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να «σβήσει» τρία break points, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0. Στο 5ο game, βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση, απαντώντας αρχικά στο 15-40 και σώνοντας ένα τρίτο break point. Ωστόσο, μετά την πέμπτη ισοπαλία, ο Μεντβέντεφ έφτασε στο έβδομο συνολικά break point και με ένα winner το κατέκτησε, προσπερνώντας με 3-2.

Ο Σέρβος αντέδρασε άμεσα, παίρνοντας πίσω το break στην τρίτη δική του ευκαιρία, κάνοντας το σκορ 3-3. Στη συνέχεια, με ένα love game, πήρε ξανά την πρωτοπορία με 4-3. Στο 9ο game, ο Τζόκοβιτς έσωσε ένα νέο break point του Μεντβέντεφ, διατηρώντας το προβάδισμα στο 5-4. Μια λανθασμένη επιλογή για drop shot από τον Μεντβέντεφ έδωσε set point στον Τζόκοβιτς (30-40), αλλά ο Ρώσος, βγάζοντας τα πρώτα σερβίς, ισοφάρισε εύκολα σε 5-5.

Ο Τζόκοβιτς, κατακτώντας το 11ο game, εξασφάλισε τουλάχιστον το tie break. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε, καθώς προηγήθηκε 0-40 στο 12ο game. Στο δεύτερο set point, ο Μεντβέντεφ έστειλε την μπάλα σε ελεύθερο backhand στο φιλέ, με αποτέλεσμα ο Τζόκοβιτς να κατακτήσει το πρώτο σετ με 7-5, έπειτα από μια ώρα και 19 λεπτά αγώνα.

Το δεύτερο σετ και οι χαμένες ευκαιρίες

Στο δεύτερο σετ, ο Μεντβέντεφ έσωσε ένα break point και ισοφάρισε σε 1-1. Ακολούθησε ένα απίθανο τρίτο game, όπου ο Ρώσος, μετά το 0-40, έχασε συνολικά έξι break points. Το τέταρτο από αυτά έμοιαζε με χαμένο γκολ σε άδεια εστία. Ο Τζόκοβιτς κατάφερε να αντέξει στην πίεση, κάνοντας το 2-1. Σε εκείνο το σημείο, ο Μεντβέντεφ είχε μόλις 1/14 break points, ποσοστό 7% επιτυχίας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά από μια ισοπαλία, η κάμερα κατέγραψε τον Μεντβέντεφ να κάνει πως πονά. Ο «χορός» των χαμένων break points συνεχίστηκε για τον Μεντβέντεφ, με το ποσοστό επιτυχίας του να πέφτει στο 1/16 (6%). Παρά τις ευκαιρίες του Ρώσου, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα με 3-2, με τη συμπλήρωση δύο ωρών στο παιχνίδι, πριν την οριστική διακοπή.

Ο τελικός και ο στόχος του Σέρβου

Μετά την πρόκρισή του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει στον τελικό του China Open τον Άλεξ ντε Μινόρ. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Τρίτης, στις 6 Οκτωβρίου, στις 14:00. Ο Σέρβος θρύλος του τένις θα επιδιώξει να φτάσει στον έβδομο τίτλο του σε αυτό το τουρνουά, έχοντας ισάριθμες συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta