Η interwetten ανακοίνωσε συνεργασία με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, παρουσία του Λόταρ Ματέους

Η interwetten ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία του επί σειρά ετών Brand Ambassador της εταιρείας, Λόταρ Ματέους, προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση. Η συνάντηση των δύο εμβληματικών μορφών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν από έναν σημαντικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.

Η επίσημη ανακοίνωση και η συνάντηση κορυφής

Το Makedonia Palace φιλοξένησε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την επίσημη παρουσίαση της νέας συνεργασίας της interwetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία που κρίθηκε ιδιαίτερα ταιριαστή, καθώς συνέπεσε με την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το UEFA Nations League.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν δύο αρχηγοί που έχουν σηκώσει τα μεγαλύτερα τρόπαια με τις Εθνικές τους ομάδες. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου CSR Ambassador της interwetten, και ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με την εταιρεία εδώ και χρόνια, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις δύο Εθνικές ομάδες, τις μεγάλες στιγμές των καριερών τους, καθώς και για όσα τους συνδέουν με την interwetten.

Δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου στο ίδιο τραπέζι

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, αρχηγός της Ελλάδας στον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Euro 2004, και ο Λόταρ Ματέους, αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990, βρέθηκαν μαζί σε αυτή την επίσημη εκδήλωση. Η συνάντηση αυτή υπογράμμισε τη σημασία της νέας συνεργασίας και την παρουσία δύο προσωπικοτήτων με τεράστια επιρροή στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι δύο ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες συζήτησαν εκτενώς για τις εμπειρίες τους από τις Εθνικές ομάδες, τις κορυφαίες στιγμές που βίωσαν ως αρχηγοί και τους δεσμούς τους με την interwetten. Η παρουσία τους μαζί στη Θεσσαλονίκη προσέλκυσε το ενδιαφέρον, δεδομένου του ιστορικού τους βάρους στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η «εύκολη» απόφαση του Μάριου Λευκαρίτη

Τον Θοδωρή Ζαγοράκη καλωσόρισε στην ομάδα της interwetten ο Country Director της εταιρείας, Μάριος Λευκαρίτης. Ο κ. Λευκαρίτης αποκάλυψε ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη συνεργασία ήταν μία από τις ευκολότερες που χρειάστηκε να λάβει τα τελευταία χρόνια.

«Η απόφασή μας να συνεργαστούμε με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποδείχθηκε η πιο εύκολη και γρήγορη που έχω λάβει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Λευκαρίτης, τονίζοντας την άμεση και θετική ανταπόκριση στη σκέψη αυτής της συνεργασίας.

Κοινωνικός χαρακτήρας της συνεργασίας

Η νέα συνεργασία της interwetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη δεν περιορίζεται μόνο στην επικοινωνιακή παρουσία του αρχηγού του 2004. Όπως τόνισε ο Μάριος Λευκαρίτης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον κοινωνικό της χαρακτήρα και στις φιλανθρωπικές δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Ο Country Director της interwetten υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο. «Η συνεργασία μας, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς», δήλωσε, αναδεικνύοντας την πρόθεση για ουσιαστική συνεισφορά μέσω αυτής της σύμπραξης.

Ο θαυμασμός του Ζαγοράκη για τον Ματέους

Για τον ίδιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη, η πρώτη επίσημη παρουσία του με την interwetten έκρυβε και μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή. Η συνάντηση με τον Λόταρ Ματέους είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Γερμανός θρύλος αποτελούσε πρότυπο για τον Έλληνα αρχηγό.

«Για εμένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Τον θαύμαζα από μικρό παιδί», ανέφερε ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τον σεβασμό και τον θαυμασμό του Ζαγοράκη προς τον Ματέους, προσδίδοντας μια συναισθηματική διάσταση στην επίσημη αυτή συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta