Η Μαρκό πέρασε με διπλό από τη Χρυσούπολη, μόνη πρώτη στην κορυφή

Η Μαρκό συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στην Superbet League 2, καθώς κατάφερε να περάσει νικηφόρα από τη Χρυσούπολη, επικρατώντας του τοπικού Νέστου με σκορ 2-1. Αυτή η νίκη αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη για την ομάδα των Μεσογείων σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που την καθιστά μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το πολύτιμο «τρίποντο» αποκτήθηκε χάρη στο «χρυσό» γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι του Νέστου Χρυσούπολης ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, δημιουργώντας τις πρώτες τους ευκαιρίες. Στο 6ο λεπτό, ο Νέστος κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο, με την εκτέλεση του Σαπουντζή να μπλοκάρεται από τον τερματοφύλακα Έξαρχο, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 16ο λεπτό, οι Καβαλιώτες απείλησαν ξανά, όμως ο νεαρός γκολκίπερ της Μαρκό ήταν και πάλι στη θέση του, αποκρούοντας την προσπάθεια.

Η Μαρκό ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Μεντόσα, δημιουργήθηκε σύγχυση στην άμυνα του Νέστου. Ο Σεμπά έκανε την προβολή πεσμένος, η μπάλα κατέληξε σε σώματα αντιπάλων, και ο Ιβάν Μίλερ ευνοήθηκε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με σουτ στην κίνηση από τη μικρή περιοχή, κάνοντας το 0-1. Στο 33ο λεπτό, η Μαρκό έφτασε κοντά στο να διπλασιάσει το προβάδισμά της, όμως η καρφωτή κεφαλιά του Σμάλη εξουδετερώθηκε από τον Αστρά, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 38', ο Έξαρχος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή.

Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο 39ο λεπτό, το σουτ του Κασέμι εκτός μεγάλης περιοχής πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ακολούθησαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον Σεμπά, στο 40ο και στο 42ο λεπτό, τις οποίες σπατάλησε. Ο Βραζιλιάνος προσπάθησε να «σκάψει» τον Αστρά, όμως το σουτ ήταν δυνατό και η μπάλα βγήκε άουτ. Ο Σαπουντζής είχε ακόμη μία χαμένη ευκαιρία, με το δυνατό αριστερό του σουτ να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Έξαρχου.

Η ισοφάριση του Νέστου

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, οι δύο ομάδες μπήκαν ακόμη πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος, με τον Νέστο να ανεβάζει τις στροφές και να προσπαθεί να βρει το τέρμα της ισοφάρισης. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ισοφάριση με την κεφαλιά του Δερμιτζάκη να περνάει ξυστά από το αριστερό δοκάρι του Έξαρχου. Στο 51ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως φάουλ του Στοΐλκοβιτς πάνω στον Σεμπά.

Στο 61ο λεπτό, το μακρινό σουτ του Μίλερ πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στη συνέχεια της φάσης, η κεφαλιά του αφύλαχτου Γιακουμάκη πέρασε πάλι δίπλα από το δοκάρι του γκολκίπερ της Μαρκό. Τελικά, στο 66ο ή 67ο λεπτό, ο Νέστος έφτασε στην ισοφάριση με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή στην κλειστή γωνία του Έξαρχου. Η μπάλα έσκασε μπροστά του και πέρασε πάνω από τα χέρια του, διαμορφώνοντας το 1-1.

Το «χρυσό» γκολ του Ελ Αραμπί

Ωστόσο, μόλις έξι ή επτά λεπτά μετά την ισοφάριση, η Μαρκό πήρε ξανά το κεφάλι στο σκορ. Στο 73ο λεπτό, από εκτέλεση πλαγίου του Ντέτλερ και λάθος του Παντεκίδη, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας των αντιπάλων του. Με το σώμα του κάλυψε την μπάλα και νίκησε σε τετ α τετ τον Αστρά, «γράφοντας» το τελικό 1-2. Ο Μαροκινός αειθαλής επιθετικός λύτρωσε για ακόμη μία φορά την ομάδα του, εξασφαλίζοντας το πέμπτο συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Χρυσούπολης πίεσε έντονα για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, δημιουργώντας κλασικές ευκαιρίες. Το γυριστό σουτ του Στοΐλκοβιτς πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 85ο λεπτό, το μακρινό σουτ του Τουτόντα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι, σε μία ακόμη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Στο 92ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Έξαρχος πραγματοποίησε μια τρομερή επέμβαση σε δυνατό συρτό σουτ του Καντάβε, διατηρώντας το προβάδισμα της Μαρκό μέχρι το τέλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Νέστο Χρυσούπολης, με προπονητή τον Τάσο Σιδερίδη, αγωνίστηκαν οι: Αστράς, Δερμιτζάκης, Τριμμάτης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 72' από τον Τοπαλίδη), Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Σαπουντζής, Τότσκα (αντικαταστάθηκε στο 33' από τον Στοΐλκοβιτς), Θωμαΐδης (αντικαταστάθηκε στο 78' από τον Καντάβε), Μπαλτάς (αντικαταστάθηκε στο 46' από τον Τουτόντα), Κασέμι (αντικαταστάθηκε στο 78' από τον Σάμπλιτς) και Γιακουμάκης.

Από την πλευρά της Μαρκό, με προπονητή τον Σούλη Παπαδόπουλο, η ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Έξαρχο, Τσάκνη, Καστάνιο, Σμάλη, Μπουσάι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 54' από τον Ντέτλερ), Φατιόν (αντικαταστάθηκε στο 60' από τον Κωνσταντακόπουλο), Κυριακίδη, Σεμπά, Μίλερ, Ελ Αραμπί και Μεντόσα (αντικαταστάθηκε στο 67' από τον Μιλόγεβιτς).

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta