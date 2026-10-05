Γιώργος Καραγκούνης: Αποκαλύψεις για τον μισθό στον Παναθηναϊκό και την Πόρτο του Μουρίνιο

Ο Γιώργος Καραγκούνης, μία από τις εμβληματικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, συνεχίζει να προσφέρει αποκαλύψεις για την πλούσια καριέρα του. Μέσα από το επίσημο κανάλι της Superbet Greece, στο 5ο επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων, ο παλαίμαχος διεθνής μέσος ανοίγει μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια που σημάδεψαν την πρώτη του περίοδο στον Παναθηναϊκό.

Στην κουβέντα του με τον Charlie, ο «Κάρα» γυρίζει τον χρόνο πίσω, φωτίζοντας πρόσωπα, κρίσιμες αποφάσεις και στιγμές που διαμόρφωσαν την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα όσα συνέβαιναν εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά επεκτάθηκε και σε παρασκήνια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της εποχής.

Ο μισθός και η απόρριψη της ανανέωσης

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης αφορούσε τα οικονομικά δεδομένα της πρώτης θητείας του Γιώργου Καραγκούνη στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος αποκάλυψε το ποσό του μισθού που λάμβανε εκείνη την περίοδο ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις αμοιβές των παικτών της εποχής.

Παράλληλα, ο Καραγκούνης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην πρόταση ανανέωσης συμβολαίου που δέχθηκε από την πράσινη ΠΑΕ. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην την αποδεχθεί, μια κίνηση που, όπως ο ίδιος τόνισε, αποδείχθηκε καθοριστική για την επόμενη ημέρα της καριέρας του. Η συγκεκριμένη απόφαση άνοιξε τον δρόμο για ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή για το μέλλον του.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και η Πόρτο του Μουρίνιο

Η κουβέντα με τον Charlie δεν θα μπορούσε να μην επιστρέψει στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έζησε ο Παναθηναϊκός με τον Γιώργο Καραγκούνη στη σύνθεσή του. Ο παλαίμαχος μέσος θυμήθηκε τις αναμετρήσεις με την Πόρτο, μια ομάδα που τότε είχε στο τιμόνι της τον ανερχόμενο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Καραγκούνης περιέγραψε την Πόρτο ως μία ομάδα που εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να γράψει τη δική της ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, προτού κατακτήσει τις κορυφές. Ο «Κάρα» μετέφερε τις προσωπικές του εμπειρίες από τον αγωνιστικό χώρο, ανακαλώντας στη μνήμη του μια εποχή όπου ο Παναθηναϊκός έμπαινε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την ακλόνητη πίστη ότι μπορούσε να σταθεί επάξια απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ανεξαρτήτως ονόματος ή δυναμικής.

Μία από τις πιο έντονες σεζόν και η ατάκα του Άγγελου Φιλιππίδη

Ο Γιώργος Καραγκούνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μία από τις πιο έντονες σεζόν στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, περιγράφοντας τα όσα συνέβαιναν στον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η αφήγησή του προσέφερε μια εικόνα των συνθηκών και των προκλήσεων που αντιμετώπιζε η ομάδα.

Επιπλέον, ο «Κάρα» προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με μία χαρακτηριστική ατάκα του τότε προέδρου του Παναθηναϊκού, Άγγελου Φιλιππίδη. Η δήλωση αυτή, η οποία αφορούσε το πρωτάθλημα, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που συμπληρώνει το παζλ των γεγονότων και των παρασκηνίων της συγκεκριμένης εποχής για το «τριφύλλι».

Με πληροφορίες από: Reader