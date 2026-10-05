Η Ελλάς Σύρου πήρε βαθμό από τον ΠΑΟΚ Β' και παραμένει αήττητη

Η Ελλάς Σύρου αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με έναν πολύτιμο βαθμό στις αποσκευές της, μετά την ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β'. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Superleague 2. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα των Κυκλάδων διατήρησε το αήττητο σερί της και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο αγώνας και η βαθμολογική άνοδος

Η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Superleague 2 μεταξύ ΠΑΟΚ Β' και Ελλάς Σύρου έληξε χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Το τελικό 0-0 χάρισε στην Ελλάς Σύρου έναν σημαντικό βαθμό εκτός έδρας, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα της βαθμολογίας.

Μετά την ισοπαλία, οι Συριανοί ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, συγκεντρώνοντας συνολικά 9 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ Β' βρίσκεται στην 9η θέση με 5 πόντους, έχοντας μείνει πίσω στη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο μέρος του αγώνα χαρακτηρίστηκε από αρκετή ένταση, με το παιχνίδι να διεξάγεται κυρίως στον χώρο του κέντρου. Οι δύο ομάδες φάνηκε να αλληλοεξουδετερώνονται, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν πολλές κλασικές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες.

Η τακτική προσέγγιση των προπονητών οδήγησε σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπου η προσοχή δόθηκε στην ανασταλτική λειτουργία και τη διατήρηση της αμυντικής συνοχής. Αυτό είχε ως συνέπεια το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, διατηρώντας την αγωνία για τη συνέχεια.

Μεγάλες ευκαιρίες και επεμβάσεις τερματοφυλάκων

Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ Β' έχασε μία σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο ποδοσφαιριστής Σιφναίος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως ο τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου, Καραργύρης, πραγματοποίησε μία καθοριστική απόκρουση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Λίγο αργότερα, με τη συμπλήρωση των 75 λεπτών αγώνα, οι Συριανοί είχαν τη δική τους καλή στιγμή με τον Τσιαντούλα, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Καραργύρης χρειάστηκε να επέμβει ξανά, κάνοντας μία νέα απόκρουση και αποτρέποντας τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Το δοκάρι του ΠΑΟΚ Β' και η τελευταία φάση

Στο 80ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ Β' έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν ο Σιφναίος έπιασε μία κεφαλιά, με την μπάλα να σταματάει στην κάθετη δοκό της εστίας του Καραργύρη. Αυτή ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές για την άμυνα της Ελλάς Σύρου, η οποία στάθηκε τυχερή σε αυτή τη φάση.

Η τελευταία αξιόλογη στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 89ο λεπτό, όταν ο Φελίσιο της Ελλάς Σύρου επιχείρησε ένα πλασέ εντός της περιοχής. Ωστόσο, η προσπάθειά του κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά. Η λήξη του αγώνα βρήκε την ομάδα του Θανάση Στάικου περισσότερο ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Το αήττητο σερί της Ελλάς Σύρου

Η ισοπαλία αυτή επέτρεψε στην Ελλάς Σύρου να διατηρήσει το αήττητο σερί της στην κατηγορία. Η ομάδα του Θανάση Στάικου συγκαταλέγεται πλέον στις ελάχιστες ομάδες που δεν έχουν γνωρίσει ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Συγκεκριμένα, η Ελλάς Σύρου, μαζί με τη Μαρκό και την ΑΕΛ, αποτελούν τις μόνες αήττητες ομάδες στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την σταθερότητα και την καλή οργάνωση της ομάδας από τις Κυκλάδες στις πρώτες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta