Η Σούπερ Λίγκα πρώτη στην Ευρώπη σε έλλειψη νέων γηγενών ποδοσφαιριστών

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES) δημοσίευσε μια λίστα που κατατάσσει τις πρώτες κατηγορίες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αναδεικνύοντας τη Σούπερ Λίγκα στην κορυφή μιας αρνητικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η ελληνική κορυφαία κατηγορία βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 30 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όσον αφορά τον μικρότερο αριθμό νέων γηγενών ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών που συμμετέχουν στις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ένα ζήτημα σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται στους νεαρούς Έλληνες αθλητές στο εγχώριο ποδόσφαιρο.

Η κατάταξη του CIES και τα ευρήματα

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES) προχώρησε στη δημοσίευση μιας λίστας που αφορά τα πρωταθλήματα Α' κατηγορίας από τις 30 κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα αυτή εστιάζει στον αριθμό των νέων γηγενών ποδοσφαιριστών, ηλικίας κάτω των 23 ετών, που βρίσκουν θέση στις βασικές ενδεκάδες των ομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η ελληνική Σούπερ Λίγκα αναδείχθηκε ως το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ευκαιρίες για τους νεαρούς γηγενείς παίκτες.

Η συγκεκριμένη κατάταξη του CIES λειτουργεί ως ένα «καμπανάκι» για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρόλο που η Ελλάδα σημειώνει επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, η έρευνα αναδεικνύει μια ανισορροπία όσον αφορά την αξιοποίηση του εγχώριου νεανικού ταλέντου. Η θέση της Σούπερ Λίγκας στην κορυφή αυτής της λίστας υποδηλώνει ότι οι σύλλογοι της κορυφαίας κατηγορίας δεν δίνουν επαρκείς ευκαιρίες σε παίκτες που πληρούν τα κριτήρια της ηλικίας και της εθνικότητας.

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά ενδεκάδα

Πιο συγκεκριμένα, η λίστα του CIES αποκαλύπτει ότι στις ενδεκάδες των συλλόγων της κορυφαίας κατηγορίας της Ελλάδας, ο μέσος όρος των νέων γηγενών ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών ανέρχεται μόλις σε 0,39 ανά ενδεκάδα. Αυτό το νούμερο τοποθετεί τη Σούπερ Λίγκα στην πρώτη θέση της αρνητικής αυτής κατάταξης, υπογραμμίζοντας το μικρό ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω παικτών.

Στη δεύτερη θέση της λίστας, ακολουθώντας στενά την Ελλάδα, βρίσκεται η τουρκική Super Lig, με μέσο όρο 0,40 νέους γηγενείς παίκτες ανά ενδεκάδα. Η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων αναδεικνύει μια παρόμοια τάση στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι ευκαιρίες για τους νεαρούς γηγενείς ποδοσφαιριστές φαίνεται να είναι περιορισμένες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές λίγκες.

Θέσεις άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Η έρευνα του CIES περιλαμβάνει και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία επίσης καταγράφουν χαμηλά ποσοστά νέων γηγενών παικτών στις ενδεκάδες τους. Στην πρώτη δεκάδα της λίστας, βρίσκουμε πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου και μεγάλης αναγνωρισιμότητας. Συγκεκριμένα, η αγγλική Premier League κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, δείχνοντας ότι ακόμη και σε ένα από τα πλουσιότερα πρωταθλήματα του κόσμου, οι νέοι γηγενείς παίκτες δεν έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επιπλέον, η ιταλική Serie A βρίσκεται στην έβδομη θέση της κατάταξης, ενώ η ισπανική La Liga καταλαμβάνει τη δέκατη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πέμπτη θέση της λίστας βρίσκεται το πρωτάθλημα της Κύπρου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, αλλά επηρεάζει και γειτονικές χώρες. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πιο δυσμενή θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta