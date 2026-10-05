Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Superleague 2, η αναμέτρηση μεταξύ Ζακύνθου και Απόλλωνα Καλαμαριάς έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Το τελικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται θετικό για καμία από τις δύο πλευρές, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν σχετικά νωρίς, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και πέτυχαν την ισοφάριση προς το τέλος της αναμέτρησης.

Η ροή του αγώνα και τα τέρματα

Οι φιλοξενούμενοι από την Καλαμαριά μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο της Ζακύνθου και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής Τσαπακίδης ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Απόλλωνα.

Παρά το αρχικό προβάδισμα των φιλοξενούμενων, οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν στο 85ο λεπτό κατάφεραν να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ. Αυτό το τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αφήνοντας τις δύο ομάδες με έναν βαθμό η καθεμία.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την αναμέτρηση

Μετά την ισοπαλία, η ομάδα της Ζακύνθου πρόσθεσε έναν ακόμα βαθμό στη συγκομιδή της, φτάνοντας τους δύο συνολικά στο πρωτάθλημα της Superleague 2. Το αποτέλεσμα αυτό την διατηρεί στην προτελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αρχή της φετινής σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, οι Θεσσαλονικείς του Απόλλωνα Καλαμαριάς έφτασαν τους πέντε βαθμούς μετά την 5η αγωνιστική. Η συγκομιδή αυτή τους τοποθετεί στην 8η θέση της βαθμολογίας, σε μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν τους επιτρέπει να απομακρυνθούν από τις χαμηλές θέσεις, αλλά ούτε και να πλησιάσουν τις κορυφαίες.

Ένα αποτέλεσμα χωρίς νικητή

Η ισοπαλία με σκορ 1-1 ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς χαρακτηρίστηκε ως ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν θετικό για καμία από τις δύο ομάδες. Και οι δύο σύλλογοι είχαν ανάγκη τους τρεις βαθμούς για διαφορετικούς λόγους, με τη Ζάκυνθο να επιδιώκει την απομάκρυνση από τις τελευταίες θέσεις και τον Απόλλωνα να αναζητά σταθερότητα και άνοδο στον πίνακα.

Το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν και δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν αλλά δεν πήραν τη νίκη, αντικατοπτρίζει την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας και για τις δύο πλευρές. Η μοιρασιά των βαθμών αφήνει και τις δύο ομάδες με την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει περισσότερα από την αναμέτρηση.

Οι ομάδες και η πορεία τους στο πρωτάθλημα

Η Ζάκυνθος, ως ομάδα από το Ιόνιο, προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της στη Superleague 2. Με μόλις δύο βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές, η θέση της στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας υποδηλώνει μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα. Η προσπάθεια για την ισοφάριση στο 85ο λεπτό δείχνει πάντως την αγωνιστικότητα των παικτών της, παρά τη δυσχερή βαθμολογική τους θέση.

Από την πλευρά τους, οι Θεσσαλονικείς του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με πέντε βαθμούς στην 8η θέση, βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα με το γρήγορο γκολ του Τσαπακίδη, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην άμυνα μέχρι το τέλος. Η πορεία τους στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν και να διεκδικήσουν καλύτερη θέση στον πίνακα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta