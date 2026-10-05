Προβλήματα λογισμικού παρέλυσαν μονοθέσια της formula 1 στο γκραν πρι του μπαχρέιν

Σοβαρά προβλήματα με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας της FIA οδήγησαν σε παράλυση μονοθεσίων και καθυστέρηση του αγώνα κατά 40 λεπτά στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στη Μαλαισία. Το μπάχαλο με το λογισμικό κατά τον γύρο σχηματισμού ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν τη διαδικασία με κόκκινη σημαία και να επιστρέψουν οι οδηγοί στα πιτ. Η κατάσταση αυτή ανέδειξε προβλήματα στην τεχνολογική διαχείριση του σπορ, ειδικά στην πίστα της Σεπάνγκ.

Η παράλυση των μονοθεσίων και η τροπική καταιγίδα

Η βροχή στη Μαλαισία δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο, με μια τροπική καταιγίδα να καθυστερεί την εκκίνηση του αγώνα κατά 40 λεπτά. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε στον γύρο σχηματισμού περιγράφηκε ως «παράσταση τσίρκου». Το υποχρεωτικό κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας απλώς νέκρωσε τα μονοθέσια, με αποτέλεσμα οδηγοί όπως ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον να πατούν τέρμα το δεξί πεντάλ, αλλά τα αυτοκίνητά τους να μην κινούνται.

Το σπορ που βασίζεται στην κορυφαία τεχνολογία χρειάστηκε κόκκινη σημαία και ένα «patch» της τελευταίας στιγμής για να μπορέσει να ξεκινήσει ο αγώνας. Η επίσημη εξήγηση της FIA έκανε λόγο για έναν «πρωτοφανή συνδυασμό» παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες περιλάμβαναν τις χαμηλές στροφές, την ολισθηρότητα της πίστας, τη χαρτογράφηση βροχής και την ίδια τη χάραξη της πίστας.

Η τεχνολογική πολυπλοκότητα και η δυσλειτουργία

Η νέα υβριδική εποχή της Formula 1 στηρίζεται σε αμέτρητες γραμμές κώδικα και σε ακραία ηλεκτρονική διαχείριση. Το λογισμικό έχει πολύπλοκες λειτουργίες, πέρα από την απλή καταγραφή δεδομένων, καθώς κόβει ισχύ σε συγκεκριμένα κομμάτια της διαδρομής. Στην περίπτωση του αγώνα, ο ρυθμός πίσω από το Safety Car και η λειτουργία βροχής μπέρδεψαν τον αλγόριθμο, ο οποίος αποφάσισε να κόψει το ρεύμα των μονοθεσίων.

Η τεχνολογία, η οποία υποτίθεται ότι βοηθάει τον αγώνα, βρέθηκε να μπλοκάρει τη στοιχειώδη κίνηση των αυτοκινήτων. Η λύση που δόθηκε από τη FIA ήταν να αφαιρέσει τον περιορισμό άρον-άρον στα πιτ και να στείλει μια αναβάθμιση σε όλο το grid, προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα μονοθέσια.

Ο ρόλος της FIA και οι επιπτώσεις

Το περιστατικό ανέδειξε ένα κεντρικό ζήτημα: όταν η αρχή του σπορ κρατάει τα κλειδιά της κεντρικής λειτουργίας των κινητήρων, ένα δικό της λάθος γίνεται πρόβλημα όλων. Οι ομάδες δεν είχαν καμία ευθύνη για τη δυσλειτουργία, ούτε μπορούσαν να σώσουν την παρτίδα με διαφορετική στρατηγική. Βρέθηκαν όμηροι ενός συστήματος που δεν έφτιαξαν οι ίδιες.

Αυτό ανοίγει μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της FIA. Ενώ οφείλει να ελέγχει τους κανονισμούς, όταν το δικό της λογισμικό έχει τη δύναμη να αποφασίζει αν θα δοθεί γκάζι στο μονοθέσιο, ο έλεγχος παύει να είναι απλή εποπτεία. Ακόμα και χωρίς να υπάρχει δόλος, η τεχνική δυνατότητα τέτοιας παρέμβασης σε ένα πρωτάθλημα χιλιοστών δημιουργεί μια επικίνδυνη σκιά πάνω από το grid.

Οι απαιτήσεις της FIA και το παράδοξο

Η FIA είναι γνωστή για τις αυστηρές απαιτήσεις της προς όλους τους εμπλεκόμενους στο σπορ. Απαιτεί απόλυτο έλεγχο, ζητώντας από τους οδηγούς να μη βρίζουν στον ασύρματο, από τους συμμετέχοντες να προσέχουν πώς στέκονται μπροστά στα μικρόφωνα και να μη μιλάνε για «καυτά» θέματα χωρίς άδεια.

Ωστόσο, στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, το δικό της λογισμικό δεν κατάφερε να κάνει ούτε το πιο αυτονόητο: να επιτρέψει στο μονοθέσιο να κινηθεί όταν ο οδηγός πατούσε το γκάζι. Αυτή η αντίθεση μεταξύ των απαιτήσεων της FIA και της δικής της τεχνικής αστοχίας προκάλεσε προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta