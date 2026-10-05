Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά από κρίσιμα παιχνίδια

Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε θερμά την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία ολοκλήρωσε μια σειρά σημαντικών αγώνων που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ενδέχεται να αλλάξουν την πορεία της στα επόμενα χρόνια. Οι έντεκα αυτές ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της ομάδας, με την ελπίδα ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα γραφτεί ιστορία και όχι απλά μερικά καλά αποτελέσματα.

Οι προκλήσεις του προγράμματος και οι μελλοντικοί στόχοι

Η διακοπή των 20 ημερών, λίγο μετά την έναρξη της σεζόν, προκειμένου οι εθνικές ομάδες να δώσουν τέσσερα παιχνίδια σε σύντομο διάστημα, χαρακτηρίστηκε ως «μέγιστη ανοησία». Παρόλα αυτά, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και του χρόνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, ως ισχυρή ομάδα σε γκρουπ προκριματικών για το Euro, θα κληθεί να διεκδικήσει μια πρόκριση σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, έναν στόχο που παραμένει άπιαστος εδώ και καιρό.

Το Nations League ως ευκαιρία και η ευρωπαϊκή ταχύτητα

Μέσα από τη διοργάνωση του Nations League, η Ελλάδα εξασφάλισε φέτος μια πιο βατή κλήρωση. Η νεοσύστατη αυτή διοργάνωση αποδεικνύεται βοηθητική για την Εθνική μας, όπως ακριβώς το Conference League βοηθά τους συλλόγους.

Πρόκειται για μια ευκαιρία που προσφέρεται στις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, καθώς η Ελλάδα, με πληθυσμό 11 εκατομμυρίων, βρίσκεται, θέλοντας και μη, στη δεύτερη ή τρίτη ευρωπαϊκή ταχύτητα του ποδοσφαίρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόπερσι, η απόδοση στο Nations League δημιούργησε υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες διαψεύστηκαν στα προκριματικά του Μουντιάλ. Τότε, οι Έλληνες παίκτες έβλεπαν άλλους να αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν με τα κοκτέιλ στις παραλίες.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς και το μάθημα της «υπομονής»

Στη φετινή, ιδιαίτερη διοργάνωση του Nations League, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα αληθινά και σκληρά προκριματικά μεγάλης διοργάνωσης, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έδειξε ότι ανεβαίνει επίπεδο. Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που έμαθε ήταν «πώς είναι να υποφέρεις μέσα στο γήπεδο με σκοπό να πάρεις αποτέλεσμα».

Αυτή η προσήλωση στο μάθημα φάνηκε από τις πρώτες κιόλας δηλώσεις των παικτών. Ο Παυλίδης, χαρακτηρισμένος ως «υπερπαίκτης», δήλωσε ότι «Δε θέλουμε να ακούμε άλλο ότι έχουμε καλή ομάδα» και αναζητούσε τον τρόπο για να κερδίσει η ομάδα ουσία.

Οι δύσκολες αναμετρήσεις και η ποδοσφαιρική ασφυξία

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα «στο 100%» μέσα στη Σερβία, δημιουργώντας μια ορθολογική επίθεση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Νωρίτερα, ο Τζολάκης είχε σώσει την ομάδα από το σοκ μιας άδικης ήττας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικές σκέψεις για όλους και όλα.

Στη συνέχεια, η ομάδα βρέθηκε στη Γερμανία, όπου «υπέφερε» για περίπου 50 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα έπαιξε σαν να απολάμβανε τις διδακτικές περιόδους και τα ημίχρονα όπου Ολλανδοί και Γερμανοί έδειξαν τι σημαίνει κατοχή, κυριαρχία και ποδοσφαιρική ασφυξία μέσω της πίεσης που άσκησαν.

Η αναγκαιότητα της «υπομονής» για την ανάπτυξη

Για να μεγαλώσει μια ομάδα στο ποδόσφαιρο, είναι απαραίτητο να μάθει να υποφέρει απέναντι σε ποιοτικά ανώτερους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει να καθίσει πίσω, να περιμένει και να σκύψει μπροστά στην ποιοτική και σωματική ανωτερότητα του αντιπάλου.

Η προσέγγιση αυτή παρομοιάζεται με τον Ρόκι, ο οποίος δέχεται «ξύλο» αλλά στο τέλος κερδίζει, καθώς ο αντίπαλος κουράζεται να χτυπάει. Αυτή η ικανότητα να αντέχει στην πίεση και να βρίσκει τον τρόπο να αντιδρά είναι κρίσιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta