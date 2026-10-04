Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στα παρκέ, καθώς πραγματοποίησε τη δεύτερη MVP εμφάνισή του για τη φετινή σεζόν. Ο Γάλλος ψηλός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό, επανέρχεται σταδιακά στα γνώριμα κυριαρχικά του στάνταρ, αποδεικνύοντας πως είναι ξανά «εδώ». Η πρόσφατη εμφάνισή του απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, αλλά και αυτή στην πρεμιέρα της EuroLeague, επιβεβαιώνουν την ανοδική του πορεία και την επιθυμία του να κυριαρχήσει ξανά.

Η περίοδος της ταλαιπωρίας και η επιστροφή

Ο Ματίας Λεσόρ, ένας από τους πιο γνωστούς Γάλλους ψηλούς, βίωσε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο τον τελευταίο ενάμισι χρόνο. Η ταλαιπωρία του οφειλόταν σε έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει μακριά από τα παρκέ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους συνοδεύτηκε από μία επίπονη και απαιτητική διαδικασία αποθεραπείας. Παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο Γάλλος αθλητής δεν το έβαλε κάτω. Πέρυσι, επέστρεψε στη δράση, αν και ήταν εμφανές ότι η απόδοσή του ήταν επηρεασμένη από τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο ψηλός από τη Μαρτινίκα ανεβάζει στροφές

Καθώς οι μέρες περνούν, ο Ματίας Λεσόρ δείχνει να ανεβάζει σταθερά στροφές, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του. Ο ψηλός από τη Μαρτινίκα επιδεικνύει μία ξεκάθαρη διάθεση να επανέλθει στα υψηλά αγωνιστικά στάνταρ που το κοινό του μπάσκετ είχε συνηθίσει από εκείνον. Η επιθυμία του να κυριαρχήσει ξανά στα παρκέ είναι πλέον εμφανής σε κάθε του εμφάνιση, σηματοδοτώντας μία νέα περίοδο για τον ίδιο.

Ο Λεσόρ στοχεύει να ανακτήσει πλήρως τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης στη θέση του. Η συνεχής βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και η σταθερή του απόδοση υπογραμμίζουν αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας ότι έχει κάθε διάθεση να φτάσει ξανά στην κορυφή.

Κυρίαρχος απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων

Στην αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου, ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε μία πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην απόδοση της ομάδας του και δείχνοντας την κυριαρχική του φύση.

Ο Γάλλος αθλητής αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, σημειώνοντας συνολικά 19 πόντους. Πέρα από το σκοράρισμα, η συμβολή του ήταν πολύπλευρη, καθώς προσέθεσε στην στατιστική του τρία ριμπάουντ, μία ασίστ και δύο κλεψίματα. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε μόλις 20 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα συμμετοχής, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του.

Δεύτερη MVP εμφάνιση στη σεζόν

Η εξαιρετική του απόδοση κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων του χάρισε τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) της αναμέτρησης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ματίας Λεσόρ αναδεικνύεται MVP μέσα στη φετινή σεζόν, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία και την επιστροφή του σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Η πρώτη του MVP εμφάνιση είχε καταγραφεί στην πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στην EuroLeague. Τότε, στον αγώνα απέναντι στην Παρί, είχε δείξει τα πρώτα σημάδια της επιστροφής του στα υψηλά επίπεδα απόδοσης, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου και την πορεία της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko