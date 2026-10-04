Μεγάλη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Γκραν Πρι της Μαλαισίας

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την πρώτη του νίκη για τη σεζόν του 2026, στο Γκραν Πρι του Μπαχρέιν που διεξήχθη στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Αυτή ήταν η 72η συνολικά νίκη στην καριέρα του Ολλανδού πιλότου, ο οποίος αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη pole position της χρονιάς. Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση 93 λεπτών εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πίστα, προσφέροντας έντονες στιγμές και ανατροπές.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Σεπάνγκ

Ο αγώνας στη Σεπάνγκ ξεκίνησε με ιδιαίτερα χαοτικές συνθήκες, καθώς η καταρρακτώδης βροχή καθυστέρησε την εκκίνηση για 93 λεπτά. Ο Μαξ Φερστάπεν, αν και εκκινούσε από την πρώτη θέση, αντιμετώπισε αρχικά προβλήματα ισχύος κατά την αρχική διαδικασία, με αποτέλεσμα να χάσει την πρωτοπορία πριν καν φτάσει στην πρώτη στροφή. Την πρώτη θέση κατέλαβαν προσωρινά οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.

Ωστόσο, η στρατηγική επιλογή της Red Bull να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσα ελαστικά αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Φερστάπεν κατάφερε να ανακάμψει σταδιακά, κερδίζοντας έδαφος βήμα-βήμα. Επέστρεψε στην πρώτη θέση και διατήρησε τον έλεγχο, ακόμη και μετά τις περιόδους με το αυτοκίνητο ασφαλείας στους τελευταίους γύρους, οι οποίες μηδένισαν τις διαφορές.

Η ιστορική σημασία της νίκης για τη Red Bull

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη Σεπάνγκ ήταν η πρώτη του για τη σεζόν του 2026 και η 72η συνολικά στην καριέρα του. Ωστόσο, η σημασία της νίκης ξεπερνά το αποτέλεσμα ενός μόνο αγώνα, καθώς σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για τη Red Bull Racing. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας στη νέα εποχή με τη δική της μονάδα ισχύος, το πρόγραμμα Red Bull-Ford, στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1.

Η επιτυχία αυτή ήρθε έπειτα από ένα δύσκολο πρώτο μισό της σεζόν για τη Red Bull. Η βελτίωση της RB22 στους τελευταίους αγώνες κορυφώθηκε στη Μαλαισία, χαρίζοντας στην ομάδα την πρώτη της νίκη με τον δικό της κινητήρα, ένα επίτευγμα που ο Φερστάπεν χαρακτήρισε «πραγματικά εντυπωσιακό».

Οι μάχες για το βάθρο και οι ανατροπές

Πίσω από τον νικητή Φερστάπεν, ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, πραγματοποιώντας έναν εντυπωσιακό αγώνα παρά το ρίσκο με τα ελαστικά που τον είχε ρίξει προσωρινά στη 18η θέση.

Ο Τζορτζ Ράσελ, ομόσταβλος και βασικός ανταγωνιστής του Αντονέλι, βρισκόταν στην τρίτη θέση μέχρι που εγκατέλειψε πέντε γύρους πριν το φινάλε, λόγω πιθανού προβλήματος στη μονάδα ισχύος. Οι τελευταίοι τέσσερις γύροι εξελίχθηκαν σε μια άμεση μάχη για τις θέσεις του βάθρου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα. Τότε ήταν που ο Χάμιλτον, ο οποίος κυνηγούσε τον Ίσακ Ατζάρ της Red Bull για αρκετούς γύρους, έκανε την κίνησή του. Τέλος, ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στις πίσω θέσεις της εκκίνησης εν μέσω του χάους που προκάλεσε η βρεγμένη πίστα, κατάφερε να σώσει την τέταρτη θέση για τη Ferrari, προσπερνώντας τον Ατζάρ δύο γύρους πριν από το τέλος.

Δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Μετά τον τερματισμό, ο Μαξ Φερστάπεν δήλωσε: «Είμαι απίστευτα περήφανος για όλους. Ήταν ένας αγώνας με ένταση και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Κάναμε τη σωστή επιλογή με τα ενδιάμεσα ελαστικά και, στη συνέχεια, βήμα-βήμα, κερδίσαμε έδαφος. Καταφέραμε να κάνουμε τον δικό μας αγώνα μέχρι το τέλος, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης». Πρόσθεσε επίσης: «Είναι μία πραγματικά πολύ όμορφη νίκη, έπειτα από τη χρονιά που έχουμε περάσει και την πρόοδο που έχουμε κάνει. Είναι απίστευτο. Το να κερδίζουμε τον πρώτο μας αγώνα ήδη στην πρώτη μας χρονιά με τη δική μας μονάδα ισχύος είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Αναφερόμενος στις αρχικές δυσκολίες, ο Ολλανδός πιλότος σημείωσε: «Ήταν πολύ χαοτικά στην αρχή, με πολλά διαφορετικά πράγματα να συμβαίνουν. Δεν είχαμε ισχύ και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να αποδίδεται. Κάναμε τη σωστή επιλογή με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε ξανά. Όταν φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να κάνουμε τον δικό μας αγώνα, ήρθε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, αλλά διατηρήσαμε τα πάντα υπό έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο Κίμι Αντονέλι δήλωσε: «Νομίζω ότι σήμερα πετύχαμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τεράστια συγχαρητήρια στον Μαξ και τη Red Bull για το απίστευτο τριήμερό τους. Από τη δική μας πλευρά, έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά είμαι χαρούμενος που κατακτήσαμε τη 2η θέση. Ελπίζω να επιστρέψουμε στη Μαλαισία στο μέλλον».

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta