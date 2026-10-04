Η επιστροφή στη δράση μετά τη μεγάλη διακοπή και η πορεία των τεσσάρων διεκδικητών

Μετά από μια παρατεταμένη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι ομάδες ετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση σε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και Κύπελλο. Η διακοπή αυτή, διάρκειας τριών εβδομάδων λόγω των αναμετρήσεων των εθνικών ομάδων, δεν είχε προηγούμενο στο παρελθόν. Τέσσερις ομάδες αναμένεται να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η πρωτοφανής διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος χαρακτηρίστηκε από μία ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή, η οποία διήρκεσε τρεις εβδομάδες. Αυτή η παύση των αγώνων των συλλόγων ανά την Ευρώπη και τον κόσμο οφειλόταν σε υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τόσο εκτεταμένη διακοπή για παιχνίδια εθνικών ομάδων, ειδικά σε μια περίοδο που η σεζόν για τα club μόλις είχε ξεκινήσει.

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε διάφορες πλευρές του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, δεν ικανοποιεί ούτε τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, ούτε τους προπονητές, τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και σε εθνικές ομάδες. Επιπλέον, το κοινό εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για την παρατεταμένη αυτή παύση, η οποία επηρεάζει τη ροή και το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος και των άλλων διοργανώσεων.

Οι αντιδράσεις και οι ευθύνες για τη διακοπή

Η απόφαση για μια τόσο μεγάλη διακοπή, η οποία αναμένεται να επαναληφθεί και την επόμενη σεζόν, έχει δεχθεί κριτική. Οι αρμόδιοι φορείς, όπως η UEFA και η FIFA, θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, καθώς οι πρακτικές τους περιγράφονται ως «νταβατζιλίκια». Παρά τις όποιες δηλώσεις, όπως αυτές του Τσέφεριν προς τον Ινφαντίνο, η ουσία παραμένει η ίδια.

Η ευθύνη, ωστόσο, αποδίδεται κυρίως στις διοικήσεις των συλλόγων. Θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, θα μπορούσαν να είχαν βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές, αν είχαν αντιδράσει μαζικά και δεν συμμετείχαν στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Η πορεία της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στο πρώτο μέρος της σεζόν

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι της σεζόν, πριν τη μεγάλη διακοπή, με θετική κατάληξη. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Νίκολιτς, σημείωσε μια σημαντική επιτυχία με την πρόκρισή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η συμμετοχή στο Champions League αποτελεί ένα από τα βασικά επιτεύγματα της ομάδας.

Στο κυρίως μενού του Champions League, η ΑΕΚ έκανε εκκίνηση με το δεξί, ξεκινώντας με νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια. Παρά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία, στο πρωτάθλημα η ομάδα βρίσκεται στο -4 από την κορυφή. Η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ιδανική, αν είχε αποφευχθεί έστω μία λιγότερη γκέλα στη Superleague.

Οι στόχοι των τεσσάρων διεκδικητών και η νέα αρχή στη σεζόν

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη δράση σηματοδοτεί μια νέα αρχή για όλες τις ομάδες, ιδιαίτερα μετά από μια τόσο μεγάλη και πρωτοφανή διακοπή. Όσα έχουν ήδη επιτευχθεί στο πρώτο μικρό αγωνιστικό κομμάτι της σεζόν ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η προσοχή στρέφεται στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και Κύπελλο.

Οι τέσσερις ομάδες που αναμένεται να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να πρωταγωνιστούν και, όπως επικοινωνούν επισήμως, στοχεύουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. Παράλληλα, επιδιώκουν να έχουν μια επιπλέον επιτυχία στην Ευρώπη, ανάλογα με τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η κάθε μία. Το πρώτο μέρος της σεζόν αποτελεί ένα συμπέρασμα της εποχής έως την πρώτη διακοπή, και μέχρι την επόμενη όλα δύναται να είναι διαφορετικά για κάθε μία από τις ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta