Ο Τόμας Βάτσλικ για τον Μοχάμεντ Ελνένι: «Περίμενα τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ»

Ο Τόμας Βάτσλικ, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, σκιαγράφησε το προφίλ του Μοχάμεντ Ελνένι, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Λεβαδειακού. Ο Τσέχος κίπερ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης με τον Αιγύπτιο μέσο στη Βασιλεία, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον χαρακτήρα και την πορεία του Ελνένι στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Λεβαδειακός προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του, κάνοντας δικό του τον 34χρονο Μοχάμεντ Ελνένι. Ο Αιγύπτιος διεθνής μέσος αγωνίστηκε στην Άρσεναλ για πέντε σεζόν, από το 2019 έως το 2024, πριν ενταχθεί στην ελληνική ομάδα.

Η κοινή πορεία σε Βασιλεία και Ελλάδα

Ο Τόμας Βάτσλικ, ο οποίος είναι 37 ετών και κυκλοφορεί ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά, θεωρείται ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους για να μιλήσει για τον Μοχάμεντ Ελνένι. Οι δύο ποδοσφαιριστές υπήρξαν συμπαίκτες στη Βασιλεία για δύο σεζόν, κατά την περίοδο 2014-2016.

Συνολικά, Βάτσλικ και Ελνένι μοιράστηκαν το γήπεδο σε 54 αναμετρήσεις, αναπτύσσοντας μια καλή συνεργασία. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έχει επίσης ζήσει την εμπειρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας καταγράψει 57 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο χαρακτήρας του Ελνένι στα αποδυτήρια

Ερωτηθείς για τον χαρακτήρα του Ελνένι τόσο στα αποδυτήρια όσο και στην προσωπική του ζωή, ο Τόμας Βάτσλικ τον περιέγραψε με θετικά λόγια. «Θα τον περιέγραφα ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν πολύ φιλικό άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Βάτσλικ, ο Ελνένι ήταν πάντα ανοιχτός να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε στα αποδυτήρια και ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Τσέχος κίπερ ανέφερε ότι ο Ελνένι έδειχνε πάντα να είναι άνθρωπος της οικογένειας, που αγαπάει τη σύζυγό του, την οικογένειά του και τα παιδιά του.

Το ταλέντο και η πορεία προς την Premier League

Ο Βάτσλικ κλήθηκε να σχολιάσει αν έβλεπε από την εποχή που ήταν συμπαίκτες στη Βασιλεία ότι ο Ελνένι θα μπορούσε να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, όπως η Premier League και η Άρσεναλ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι ο Ελνένι ήταν ήδη από τότε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας.

«Ήταν πάντα έτοιμος όταν ο προπονητής τον επέλεγε για να μπει στον αγώνα», σημείωσε ο Βάτσλικ. Πρόσθεσε επίσης ότι έβλεπε πως ο Ελνένι είχε τις δυνατότητες να φτάσει πολύ ψηλά και πως η μεταγραφή του στην Άρσεναλ ήταν κάτι που περίμενε ότι θα συμβεί.

Μια αξέχαστη στιγμή από την κοινή τους θητεία

Ο Τόμας Βάτσλικ μοιράστηκε και μια συγκεκριμένη ανάμνηση από την κοινή τους θητεία στη Βασιλεία με τον Μοχάμεντ Ελνένι. Η στιγμή που ξεχωρίζει για τον Τσέχο κίπερ είναι ένα γκολ που πέτυχε ο Αιγύπτιος μέσος στην Ιταλία, σε αγώνα απέναντι στη Φιορεντίνα.

«Νομίζω ότι θα θυμάμαι για πάντα το γκολ που πέτυχε στην Ιταλία, απέναντι στη Φιορεντίνα», δήλωσε ο Βάτσλικ. Περιέγραψε το τέρμα ως ένα σουτ από μακρινή απόσταση, χαρακτηρίζοντάς το «απίστευτο» και μία από τις αγαπημένες του αναμνήσεις από τον Ελνένι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta