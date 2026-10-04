Μαρσελίνιο Χουέρτας: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην 20ή σεζόν του στην ACB

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο την 20ή του σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, την ACB. Ο έμπειρος γκαρντ, αγωνιζόμενος με την ομάδα της Τενερίφης, έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις στα πρώτα παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Παρά τη μακρά του πορεία στα γήπεδα, ο Χουέρτας συνεχίζει να δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και παραμένει ένας από τους πρωταγωνιστές της λίγκας.

Ο 43χρονος γκαρντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος διανύει την 20ή του σεζόν στην ACB, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας, εξακολουθεί να κερδίζει τις εντυπώσεις με την παρουσία του. Η μακροβιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο του ισπανικού μπάσκετ αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, καθώς λίγοι αθλητές καταφέρνουν να διατηρηθούν σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στα 43 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος πλέι μέικερ αποδεικνύει πως το κίνητρο και η αγωνιστική του ικανότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι εμφανίσεις του στα πρώτα παιχνίδια με την Τενερίφη έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ καλές, υπογραμμίζοντας την αξία του και την αδιαμφισβήτητη προσφορά του στην ομάδα, τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ανάδειξη σε MVP στο ντέρμπι της ACB

Μία από τις πιο πρόσφατες και εντυπωσιακές στιγμές του Χουέρτας ήταν το βράδυ του Σαββάτου, στις 3 Οκτωβρίου, όταν αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) σε ένα σημαντικό ισπανικό ντέρμπι. Η αναμέτρηση αυτή έφερε αντιμέτωπες τη Μάλαγα με την Τενερίφη, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, όπου ο Χουέρτας κατάφερε να πρωταγωνιστήσει με την απόδοσή του.

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν καθοριστικός στην πορεία της ομάδας του προς τη νίκη, οδηγώντας την με την εμπειρία και τις ικανότητές του. Η συμβολή του ήταν τέτοια που του χάρισε τον τίτλο του MVP, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και την επίδρασή του στο παιχνίδι, αναδεικνύοντας τον σε ηγέτη της Τενερίφης σε κρίσιμες στιγμές.

Η στατιστική του παρουσία στο ντέρμπι

Στο ντέρμπι μεταξύ Μάλαγα και Τενερίφης, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εντυπωσιακά στατιστικά, τα οποία αντικατοπτρίζουν την πολυδιάστατη συνεισφορά του. Κατά τη διάρκεια των 23 λεπτών και 45 δευτερολέπτων συμμετοχής του στο παρκέ, σημείωσε 17 πόντους, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, συνέλεξε 1 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και μοίρασε 7 ασίστ, αναδεικνύοντας τις δημιουργικές του αρετές και την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του. Αυτή η ολοκληρωμένη εμφάνιση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαιρετικής του κατάστασης.

Σταθερή απόδοση στα πρώτα ματς της σεζόν

Η εντυπωσιακή του αρχή δεν περιορίζεται μόνο στο ντέρμπι, καθώς ο Χουέρτας έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα με σταθερά υψηλή απόδοση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας. Σε δύο αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, διατηρεί αξιοσημείωτους μέσους όρους, οι οποίοι υπογραμμίζουν τη συνεχή του προσφορά.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ανέρχεται στους 14.5 πόντους ανά παιχνίδι, δείχνοντας την επιθετική του συνέπεια. Παράλληλα, προσθέτει 1.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλούς τομείς. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τη συνέπεια και την καθοριστική επίδρασή του στο παιχνίδι της Τενερίφης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta