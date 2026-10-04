Οι ουρανοί άνοιξαν στη Σεπάνγκ, καθυστέρηση στην εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν

Σε ένα απρόσμενο σκηνικό μετατράπηκε η πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία, καθώς λίγο πριν την εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν, οι ουρανοί άνοιξαν με πρωτοφανή ένταση. Μόλις 40 λεπτά πριν το πράσινο φως, η βροχή ξεκίνησε να πέφτει, μετατρέποντας τμήματα της πίστας σε μικρές λίμνες και προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Διεύθυνσης Αγώνα για την ασφάλεια των οδηγών και τη διεξαγωγή του αγώνα.

Αιφνίδια μεταβολή του καιρού στη Σεπάνγκ

Η ατμόσφαιρα πάνω από την πίστα της Σεπάνγκ άλλαξε ραγδαία, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη, πυκνά σύννεφα συγκεντρώθηκαν. Η βροχή άρχισε να πέφτει με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που επιβεβαίωσε τη φήμη του τροπικού κλίματος της Μαλαισίας. Αρχικά, η ένταση της βροχόπτωσης ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο, πολύ γρήγορα εντάθηκε σημαντικά.

Η μεταβολή αυτή, μόλις 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν, έθεσε σε συναγερμό τις ομάδες και τους διοργανωτές. Οι συνθήκες στην πίστα έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες, με την ορατότητα να μειώνεται και την πρόσφυση να επηρεάζεται δραματικά, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη για τους συμμετέχοντες.

Η πίστα μετατράπηκε σε λίμνες

Η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα σημεία της πίστας να μοιάζουν πλέον με μικρές λίμνες. Αυτή η κατάσταση καθιστά τον αγώνα εξαιρετικά απαιτητικό και ενδεχομένως επικίνδυνο, δικαιολογώντας τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους αρμόδιους φορείς. Το τροπικό κλίμα της Μαλαισίας, γνωστό για τις ξαφνικές και έντονες καταιγίδες του, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ιδιαιτερότητά του.

Όλα δείχνουν πως οι φίλοι της Formula 1 θα παρακολουθήσουν τον πρώτο βρόχινο αγώνα της νέας εποχής του αθλήματος. Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να δοκιμάσουν στο έπακρο τις ικανότητες των οδηγών και την αντοχή των μονοθεσίων, προσφέροντας ένα θέαμα γεμάτο ανατροπές και απρόβλεπτες στιγμές.

Ένταση της βροχόπτωσης και κεραυνοί

Καθώς η ώρα της εκκίνησης πλησίαζε, η βροχόπτωση όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από την παρουσία κεραυνών στην ευρύτερη περιοχή της πίστας. Συγκεκριμένα, από τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, ακούστηκε ένας κεραυνός να πέφτει σε κοντινή απόσταση από την πίστα, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια.

Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούσαν την εκκίνηση του Grand Prix ανέφικτη την προγραμματισμένη ώρα. Η παρουσία κεραυνών προσέθεσε ένα επιπλέον στοιχείο κινδύνου, όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για το προσωπικό που βρισκόταν στην πίστα και στα πιτς.

Επίσημη ανακοίνωση για την καθυστέρηση

Οι ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα εκφράστηκαν από νωρίς. Ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, είχε ήδη δηλώσει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο καθυστέρησης της έναρξης του Grand Prix, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η δήλωσή του προετοίμασε το κοινό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Πράγματι, λίγα λεπτά μετά τις αρχικές εκτιμήσεις, η Διεύθυνση Αγώνα προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση της καθυστέρησης. Η εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν θα αναβληθεί έως ότου μειωθεί η ένταση της βροχής στην πίστα της Σεπάνγκ και οι συνθήκες καταστούν ασφαλείς για τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένουν τις επόμενες ανακοινώσεις για την επανέναρξη της δράσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta