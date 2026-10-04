Η Εθνική συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον 2ο όμιλο της μεγάλης κατηγορίας του Nations League, όπου συμμετέχει για πρώτη φορά. Η «γαλανόλευκη» έχει καταφέρει να δημιουργήσει πολύ… θόρυβο με τις εμφανίσεις της, παραμένοντας αήττητη μετά από τρεις αγώνες και οδηγώντας την κούρσα της βαθμολογίας. Επόμενη πρόκληση για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η αναμέτρηση με τη Γερμανία στην Τούμπα, στις 21:45, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του θεσμού.

Θριαμβευτικό ξεκίνημα με δύο νίκες

Η αρχή για την Εθνική στο «παράθυρο» του Nations League έγινε με μια μεγάλη ανατροπή και νίκη στο Βελιγράδι, όπου επικράτησε της Σερβίας με σκορ 1-2. Τα τέρματα που χάρισαν τους πρώτους τρεις βαθμούς στην ελληνική ομάδα σημείωσαν οι Τζόλης και Δουβίκας, δίνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στον όμιλο και δείχνοντας τις προθέσεις της ομάδας.

Ακολούθησε ένας ιστορικός θρίαμβος στο Άουγκσμπουργκ, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, τη Γερμανία. Η «γαλανόλευκη» κατάφερε να αποσπάσει μια νίκη με 0-1, χάρη στο «χρυσό» γκολ που πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Αυτά τα δύο αποτελέσματα έθεσαν τις βάσεις για την εξαιρετική πορεία της ομάδας στην κατηγορία, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά.

Η ισοπαλία με την Ολλανδία και οι πρωταγωνιστές

Το αήττητο της Εθνικής διατηρήθηκε και στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 2-2. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο 45λεπτο, γεγονός που προκάλεσε «στενοχώρια» για την απώλεια του «τριπόντου» και ενός πιθανού 3/3 νικών, καθώς η ομάδα έδειχνε ικανή για το απόλυτο.

Στο παιχνίδι αυτό, η απώλεια του Τζόλη λόγω θλάσης δεν φάνηκε να επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. Αντιθέτως, κομβική αποδείχθηκε η είσοδος του Μασούρα στο παιχνίδι, ο οποίος έδωσε ασίστ στον Ιωαννίδη για το 1-0 στο 23ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον φορ της Σπόρτινγκ, Ιωαννίδη, να σερβίρει και τον Μασούρα να σκοράρει για το 2-0.

Παρά το ισχυρό προβάδισμα, οι «Οράνιε» αντέδρασαν στην επανάληψη και ισοφάρισαν σε 2-2 με τέρματα των Φαν Ντάικ (59’) και Ρέιντερς (89’). Παρά την απώλεια των τριών βαθμών, η ελληνική ομάδα παραμένει αήττητη και οδηγεί την κούρσα του ομίλου με 7 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Ολλανδία με 5 βαθμούς και τη Γερμανία με 4 βαθμούς.

Η νέα πρόκληση απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα

Η νέα αναμέτρηση με το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί μία ακόμη μεγάλη πρόκληση για την Εθνική Ελλάδας. Οι Γερμανοί έρχονται υποψιασμένοι στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενοι από την πρώτη τους νίκη στον όμιλο, την οποία πέτυχαν με 2-0 επί της Σερβίας, με σκόρερ τους Μπίσοφ και Βιρτζ.

Το έργο της Εθνικής θα είναι δύσκολο, καθώς αντιμετωπίζει μία ομάδα που επιδιώκει να ανακάμψει βαθμολογικά. Η αναμέτρηση στην Τούμπα θα είναι καθοριστική για την πορεία των δύο ομάδων στον όμιλο και τη διεκδίκηση των προνομιούχων θέσεων.

Ποιότητα, αυτοπεποίθηση και στόχος η πρόκριση

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν αποδείξει την ποιότητα και την αυτοπεποίθησή τους μέσα από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις τους. Είναι αποφασισμένοι για άλλη μια ιστορική βραδιά, η οποία μπορεί να βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις για την κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στα προημιτελικά του θεσμού.

Μία από τις σταθερές της ομάδας του Γιοβάνοβιτς είναι ο Παυλίδης, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις κινούμενος λίγο πίσω από τον επιθετικό. Μοναδικό στοιχείο που του έχει λείψει μέχρι στιγμής είναι το γκολ, ενώ ο επιθετικός της Μπενφίκα θεωρείται βασικό στέλεχος της «γαλανόλευκης».

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Με πληροφορίες από: Gazzetta