Πιθανές στρατηγικές για το γκραν πρι του Μπαχρέιν στη Σεπάνγκ

Ο 16ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι προ των πυλών, με τις ομάδες και τους οδηγούς να ετοιμάζονται για το γκραν πρι του Μπαχρέιν, το οποίο διεξάγεται στη Μαλαισία και συγκεκριμένα στην πίστα της Σεπάνγκ. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών έχουν ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες του αγώνα των 56 γύρων. Η υψηλή φθορά που καταγράφηκε στα ελαστικά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών καθιστά τη στρατηγική ιδιαίτερα σημαντική, με την Pirelli να μην περιλαμβάνει καν στα βασικά της σενάρια το ένα pit stop.

Η εκκίνηση και η σημασία της στρατηγικής

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Λιούις Χάμιλτον, σχηματίζοντας την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Στη δεύτερη σειρά βρίσκονται οι Κίμι Αντονέλι και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ακολουθούν οι Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ.

Η εκκίνηση του γκραν πρι του Μπαχρέιν στη Μαλαισία είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδος. Η απώλεια χρόνου για ένα pit stop στη Σεπάνγκ εκτιμάται σε 22,5 δευτερόλεπτα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής επιλογής στρατηγικής από τις ομάδες.

Οι διαθέσιμες γόμες ελαστικών και οι διαφορές ανά οδηγό

Για τον αγώνα στη Σεπάνγκ, η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες αντιστοιχούν στη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα ελαστικών αντίστοιχα. Οι διαθέσιμες γόμες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των οδηγών που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του grid, κάτι που επηρεάζει άμεσα τις επιλογές τους για τη στρατηγική του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Μαξ Φερστάπεν έχει στη διάθεσή του από ένα καινούργιο σετ σκληρής, μεσαίας και μαλακής γόμας. Αντίθετα, ο Λιούις Χάμιλτον διαθέτει δύο φρέσκα σετ σκληρής γόμας και ένα σετ μαλακής, ενώ το μοναδικό σετ μεσαίας γόμας που έχει κρατήσει είναι χρησιμοποιημένο.

Οι Κίμι Αντονέλι, Τζορτζ Ράσελ, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχουν από δύο καινούργια σετ σκληρής γόμας και ένα καινούργιο σετ μεσαίας, αλλά κανένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας. Ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση, καθώς διαθέτει ένα καινούργιο σετ σκληρής γόμας, δύο καινούργια σετ μαλακής και ένα χρησιμοποιημένο σετ μεσαίας γόμας. Αυτή η κατανομή σημαίνει πως τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο Φερστάπεν δεν μπορούν να ακολουθήσουν στρατηγικές που απαιτούν δύο σετ σκληρής γόμας.

Οι προτεινόμενες στρατηγικές των δύο pit stop

Η Pirelli, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή φθορά των ελαστικών, έχει οδηγηθεί σε σενάρια που προβλέπουν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η πρώτη στρατηγική που προτείνεται περιλαμβάνει δύο pit stop με τη σειρά Medium-Hard-Hard. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη αλλαγή τοποθετείται μεταξύ των γύρων 12 και 18, ενώ η δεύτερη αλλαγή προτείνεται μεταξύ των γύρων 32 και 38. Αυτή η επιλογή θεωρείται φυσική για τις ομάδες Mercedes και McLaren, με βάση τα διαθέσιμα σετ ελαστικών τους.

Μία δεύτερη επιλογή, επίσης δύο αλλαγών, προβλέπει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα. Το πρώτο pit stop για σκληρή γόμα προτείνεται μεταξύ των γύρων 10 και 16, ενώ το δεύτερο pit stop, ξανά για σκληρή γόμα, προτείνεται στους γύρους 32-38. Υπάρχει και μια τέταρτη επιλογή που επιστρέφει στις δύο αλλαγές και χρησιμοποιεί και τις τρεις διαθέσιμες γόμες: Medium-Hard-Soft. Σε αυτό το σενάριο, η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται στους γύρους 11-17 και η δεύτερη στους γύρους 34-40.

Σενάρια με τρία pit stop και παράγοντες που επηρεάζουν

Πέρα από τις στρατηγικές των δύο pit stop, η Pirelli δίνει και μία στρατηγική που περιλαμβάνει τρία pit stop. Αυτή η επιλογή προβλέπει τη χρήση των γομών Soft-Hard-Hard-Medium, με τις αλλαγές να τοποθετούνται στους γύρους 7-13 για την πρώτη, 24-30 για τη δεύτερη και 41-47 για την τρίτη αλλαγή ελαστικών.

Παρά το σημαντικό κόστος χρόνου που συνεπάγεται κάθε pit stop, η υψηλή φθορά των ελαστικών έχει καταστήσει τα σενάρια με τουλάχιστον δύο αλλαγές ως τα επικρατέστερα. Ωστόσο, η παρουσία ενός Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Safety Car) ή ενός Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car) κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα και να ανατρέψει τις αρχικές στρατηγικές των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta