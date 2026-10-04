Η πιθανή ενδεκάδα της Γερμανίας κόντρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Bild

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε τη Γερμανία σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Nations League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 21:45 στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με τη «Γαλανόλευκη» να βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου της ελίτ κατηγορίας, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία, υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ, αναμένεται να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, καθώς το ρεπορτάζ της Bild κάνει λόγο για εκτεταμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Οι εκτεταμένες αλλαγές του Κλοπ

Ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούργκεν Κλοπ, γνωρίζει πως η ομάδα του δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών και επιθυμεί πάση θυσία τους τρεις βαθμούς από την αποψινή αναμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild, ο Κλοπ πρόκειται να παρατάξει μια ενδεκάδα με πολλές αλλαγές, σηματοδοτώντας ένα εκτεταμένο ροτέισιον σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, είναι ότι κανείς από τους έντεκα Γερμανούς ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων δεν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της αποψινής αναμέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο Κλοπ ετοιμάζει συνολικά 11 αλλαγές στην ενδεκάδα του, παρουσιάζοντας ένα εντελώς νέο σχήμα στην Τούμπα.

Η πιθανή ενδεκάδα της Γερμανίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, η πιθανή αρχική ενδεκάδα της Γερμανίας για το παιχνίδι με την Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να καθίσει ο Γιόνας Ούρμπιγκ, μια επιλογή που επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον Γιούργκεν Κλοπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Στην αμυντική γραμμή, από δεξιά προς τα αριστερά, θα αγωνιστούν οι Μπακού, Άντον, Γέλτσι και Ράουμ.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, η Bild τοποθετεί τους Πάβλοβιτς και Τομ Μπίσοφ, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο των κεντρικών χαφ. Όσον αφορά την επιθετική τριάδα, αυτή πρόκειται να συντεθεί από τους Φλόριαν Βιρτς και Σαΐντ Ελ Μαλά στα άκρα, με τον νεαρό Λέναρτ Καρλ να αναλαμβάνει έναν πιο κεντρικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό κορυφής, Γιόναταν Μπούρκαρντ.

Το προβάδισμα της Ελλάδας στον όμιλο

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου της ελίτ κατηγορίας του Nations League, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Το προβάδισμα αυτό οφείλεται κυρίως στο σπουδαίο διπλό που πέτυχε μέσα στο Άουγκσμπουργκ επί των «Πάντσερ» με σκορ 0-1. Έκτοτε, έχουν περάσει έξι ημέρες και η «Γαλανόλευκη» καλείται να επαναλάβει μια ανάλογη εμφάνιση στο γήπεδο της Τούμπας.

Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, που διεξήχθη στο Άουγκσμπουργκ, η αρχική ενδεκάδα της Γερμανίας περιλάμβανε τους Νίμπελ, Μπράουν, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Κίμιχ, Ενμέτσα, Σάντε, Κοντέ, Αντεγέμι και Εμπνουταλίμπ. Η απουσία όλων αυτών των παικτών από το αρχικό σχήμα της αποψινής αναμέτρησης υπογραμμίζει την πρόθεση του Γιούργκεν Κλοπ για ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο.

Σημαντικές απουσίες για τη γερμανική ομάδα

Εκτός από τις προγραμματισμένες αλλαγές λόγω ροτέισιον, ο Γιούργκεν Κλοπ αντιμετωπίζει και σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Ο Γιόσουα Κίμιχ, ο οποίος είναι αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου, είχε εξαρχής προγραμματιστεί να αποχωρήσει από την αποστολή της «νασιονάλμανσαφτ» μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Η αποχώρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου ροτέισιον που εφαρμόζει ο Γερμανός τεχνικός.

Επιπλέον, ο Σερζ Γκνάμπρι αποχώρησε από την αποστολή πριν από το ταξίδι της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο Γκνάμπρι ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια του Nations League, καθιστώντας την απουσία του ιδιαίτερα αισθητή για την γερμανική ομάδα στην προσπάθειά της να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς στην Τούμπα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta