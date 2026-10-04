Η εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία: Οι πιθανότητες νίκης από το Football Meets Data

Η εθνική Ελλάδας δίνει απόψε μια σημαντική αναμέτρηση, φιλοξενώντας τη Γερμανία στην Τούμπα. Το παιχνίδι διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ελιτ κατηγορίας του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς μετά από τρεις αγώνες.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της Τούμπας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί απόψε, 4 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 21:45. Ο αγώνας φιλοξενείται στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας μέρος της 4ης αγωνιστικής στην Ελιτ κατηγορία του Nations League. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της Γαλανόλευκης στον θεσμό.

Η πορεία της εθνικής ομάδας στον όμιλο

Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη πορεία στον 2ο όμιλο. Μετά την ολοκλήρωση τριών αγώνων, η εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά επτά πόντους. Αυτή η επίδοση έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το ελληνικό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, η Γαλανόλευκη έχει καταφέρει να αποσπάσει δύο εκτός έδρας νίκες. Η πρώτη ήταν απέναντι στη Σερβία, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 1-2 υπέρ της Ελλάδας. Ακολούθησε μια ακόμη σημαντική επικράτηση, αυτή τη φορά επί της Γερμανίας, με σκορ 0-1. Την περασμένη Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τους Ολλανδούς, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη και έληξε 2-2.

Οι πιθανότητες νίκης σύμφωνα με το Football Meets Data

Το Football Meets Data, μέσω του υπερυπολογιστή του, έχει αναλύσει τα δεδομένα και έχει δώσει τις πιθανότητες για το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Γαλανόλευκη έχει 36% πιθανότητες να επαναλάβει μια σπουδαία νίκη επί των «Πάντσερ».

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ συγκεντρώνει ελαφρώς υψηλότερες πιθανότητες νίκης, φτάνοντας το 38%. Παράλληλα, το ενδεχόμενο μιας ισοπαλίας μεταξύ των δύο ομάδων υπολογίζεται στο 26%. Αυτά τα ποσοστά αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις του Football Meets Data με βάση τα τωρινά δεδομένα.

Οι προβλέψεις για την τελική κατάταξη του ομίλου

Πέρα από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει προχωρήσει σε εκτιμήσεις και για την τελική κατάταξη της Ελλάδας στον 2ο όμιλο. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η εθνική μας ομάδα έχει 40.7% πιθανότητες να τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου.

Οι πιθανότητες να καταλάβει τη 2η θέση ανέρχονται σε 38.2%. Για την 3η θέση, το ποσοστό που δίνεται στην Ελλάδα είναι 20.6%. Τέλος, το ενδεχόμενο να βρεθεί η Γαλανόλευκη στην τελευταία θέση του ομίλου ως ουραγός είναι πολύ μικρό, μόλις 0.4%. Οι προβλέψεις αυτές παρέχουν μια εικόνα για τις προοπτικές της Ελλάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta