Η ανάρτηση της Χεορχίνα Ροντρίγκες για τον Ζόρζε Ζεσούς που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Χεορχίνα Ροντρίγκες, σύντροφος του διάσημου ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, προκάλεσε έντονες συζητήσεις με μια «καυστική» ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση αυτή, η οποία στόχευε τον Ζόρζε Ζεσούς, διαγράφτηκε λίγες ώρες αργότερα, αφού είχε ήδη γίνει viral και είχε προσελκύσει την προσοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία για το Nations League, μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, στις 21:45. Η κίνηση της Ροντρίγκες ήρθε σε μια περίοδο που ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσίαζε από την αποστολή της εθνικής ομάδας, γεγονός που είχε ήδη δημιουργήσει ερωτήματα.

Η «αιχμηρή» ανάρτηση και η άμεση διαγραφή

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες, ανέβασε ένα αρκετά «καυστικό» story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αυτή η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Nations League, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην αθλητική επικαιρότητα.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει άμεσα αντιδράσεις και να γίνει viral σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο που η διάδοσή του ήταν ταχύτατη, η Χεορχίνα Ροντρίγκες προχώρησε στην διαγραφή του story λίγο αργότερα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει την ευρεία δημοσιοποίησή του.

Το παρασκήνιο της απουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο 41χρονος σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ήταν παρών στον αγώνα της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία. Η απουσία του από την αποστολή των Ιβήρων είχε προηγηθεί, καθώς είχε αποχωρήσει την περασμένη Τετάρτη, στις 30 Σεπτεμβρίου, από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Η απόφαση του Ρονάλντο να αποχωρήσει φέρεται να προέκυψε έπειτα από μια διαφαινόμενη διαμάχη που είχε με τον Ζόρζε Ζεσούς. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποκαλύψει όλα τα γεγονότα σχετικά με αυτή την υπόθεση, δηλώνοντας πως θα το πράξει «όταν έρθει η στιγμή».

Η δήλωση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην ανάρτηση

Ένα κεντρικό στοιχείο της ανάρτησης της Χεορχίνα Ροντρίγκες ήταν η συμπερίληψη μιας εικόνας που περιείχε μια ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο σπουδαίος Σκωτσέζος πρώην προπονητής αναφερόταν με αυτή τη δήλωση στην υπόθεση που αφορούσε τον Ζόρζε Ζεσούς και τις ενέργειές του.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Φέργκιουσον, όπως αναγραφόταν στην εικόνα, ήταν η εξής: «Αν ο Ζόρζε Ζεσούς ήξερε βαθιά μέσα του ότι δεν σκόπευε να τον χρησιμοποιήσει, τότε γιατί τον κάλεσε εξαρχής; Για να δείξει ποιος κάνει κουμάντο; Αυτό δεν είναι δείγμα εξουσίας, είναι ανασφάλεια».

Το προσωπικό σχόλιο της Χεορχίνα Ροντρίγκες

Πέρα από τη δήλωση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Χεορχίνα Ροντρίγκες συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα δικό της, ιδιαίτερα προσωπικό και αιχμηρό σχόλιο. Η λεζάντα που πρόσθεσε στην ανάρτησή της στόχευε ευθέως τον Εκλέκτορα των Πορτογάλων.

Με λόγια που προκάλεσαν αίσθηση, η Χεορχίνα Ροντρίγκες έγραψε: «Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρει το όνομα του Χριστού». Αυτή η φράση υπογράμμισε την έντονη δυσαρέσκειά της και την προσωπική της άποψη για τον Ζόρζε Ζεσούς.

Η διάδοση της δήλωσης Φέργκιουσον και το εύρος της

Παρόλο που η ανάρτηση της Χεορχίνα Ροντρίγκες έγινε viral σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν διαγραφεί, η ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που περιείχε δεν έχει δημοσιοποιηθεί ευρέως από τα μεγάλα αθλητικά μέσα. Συγκεκριμένα, η πηγή αναφέρει ότι η δήλωση αυτή δεν έχει αναπαραχθεί από κάποιο «μεγάλο» αθλητικό ΜΜΕ της Ευρώπης.

Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι, παρά την ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το story της Ροντρίγκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συγκεκριμένη δήλωση του πρώην προπονητή δεν βρήκε την ίδια απήχηση στα παραδοσιακά αθλητικά μέσα της ηπείρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta