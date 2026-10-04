Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το like του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ανάρτηση κατά των συμπαικτών του

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας συνεχίζει να αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο «CR7» ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε ένα like του Πορτογάλου αστέρα σε ανάρτηση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Φελίπε Μέλο, η οποία κατακεραύνωνε τους συμπαίκτες του Ρονάλντο.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης και τα σενάρια

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας έχει αναδειχθεί σε πρώτο θέμα συζήτησης στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο «CR7» γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

Αρκετοί παράγοντες και φίλαθλοι θεωρούν ότι η απόφαση αυτή μπορεί να σχετίζεται με ένα ζήτημα που φέρεται να έχει ο Πορτογάλος αστέρας με τον Ζόρζε Ζεσούς. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση συνδέεται με το γεγονός ότι ο γιος του Ρονάλντο έμεινε εκτός των κλήσεων της εθνικής ομάδας νέων.

Η παρέμβαση του Φελίπε Μέλο

Την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σχολίασε με τον δικό του τρόπο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Φελίπε Μέλο. Ο Μέλο είναι γνωστός για τις τοποθετήσεις του σε τέτοιου είδους ζητήματα, συνήθως αναφερόμενος σε Βραζιλιάνους παίκτες. Ωστόσο, αυτή τη φορά επέλεξε να αναφερθεί στον Κριστιάνο Ρονάλντο, υπερασπιζόμενος τον Πορτογάλο και ασκώντας κριτική στους συμπαίκτες του.

Στην ανάρτησή του, ο Φελίπε Μέλο ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει λάβει τον σεβασμό που του αξίζει από τους συμπαίκτες του. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνέκρινε μάλιστα τον τρόπο που φέρονται οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέσι στον «Pulga», με τον αντίστοιχο των συμπαικτών του Κριστιάνο στον «CR7», επισημαίνοντας τις «τεράστιες διαφορές».

Οι δηλώσεις του Μέλο για τον «CR7»

Ο Φελίπε Μέλο εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για τη συμπεριφορά προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. «Βλέπω τεράστιες διαφορές στον τρόπο που φέρονται οι συμπαίκτες του Μέσι σε σχέση με του Κριστιάνο. Οι αντίπαλοί του, τον σέβονται πολύ περισσότερο και αυτό είναι λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μέλο.

Συνεχίζοντας, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόνισε την ανωτερότητα του Ρονάλντο. «Κανείς δεν φτάνει το επίπεδο του Κριστιάνο. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να αφήνεις τον κορυφαίο ποδοσφαριστή στην ιστορία να φύγει έτσι, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Δεν γίνεται», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αξία του Πορτογάλου.

Το like που «άναψε φωτιές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει like στην εν λόγω δημοσίευση του Φελίπε Μέλο δεν πέρασε απαρατήρητη. Χρήστες της πλατφόρμας «X» αντιλήφθηκαν άμεσα το like και το σχολίασαν έντονα, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων και νέες συζητήσεις γύρω από την υπόθεση.

Αυτή η ενέργεια του Πορτογάλου σούπερ σταρ προσθέτει μια νέα παράμετρο στην ήδη τεταμένη κατάσταση. Το like του Ρονάλντο ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι ενδεχομένως να υπάρχει ρήξη και με ορισμένους από τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, πέρα από τους αρχικούς λόγους που είχαν αρχικά εικαστεί.

Προσπάθεια συμφιλίωσης από την ομοσπονδία

Εν μέσω των εξελίξεων, η ομοσπονδία της Πορτογαλίας έχει αποφασίσει να αναλάβει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης που έχει δημιουργηθεί.

Ο βασικός στόχος της συνάντησης είναι να υπάρξει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, η οποία θα επιτρέψει στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της χώρας να αποφασίσει για το μέλλον του με καθαρό μυαλό και χωρίς μένος. Η ομοσπονδία επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να βρεθεί μια λύση στην κρίση που έχει προκύψει.

Με πληροφορίες από: Athletiko