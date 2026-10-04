Νικηφόρο ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Χιτ, στο πλαίσιο του πρώτου φιλικού αγώνα της pre season του NBA. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Έλληνα φόργουορντ συνοδεύτηκε από νίκη για την ομάδα του Μαϊάμι, η οποία επικράτησε των Ράπτορς με σκορ 129-105.

Η πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του φορώντας τη φανέλα των Χιτ, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη κόντρα στους Ράπτορς. Αυτός ο αγώνας σηματοδότησε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της pre season του NBA, δίνοντας την ευκαιρία στον «Greek Freak» να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για συνολικά 14 λεπτά στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 9 πόντους, συμβάλλοντας στο επιθετικό παιχνίδι των Χιτ. Η στατιστική του εμφάνιση περιλάμβανε επίσης 4 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του και στις μάχες κάτω από τα καλάθια.

Επιπρόσθετα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε 7 ασίστ στους συμπαίκτες του, αναδεικνύοντας τις δημιουργικές του ικανότητες. Ωστόσο, κατέγραψε και 2 λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το ντεμπούτο του συνοδεύτηκε από μια νικηφόρα αναμέτρηση για την ομάδα του Μαϊάμι.

Η επικράτηση των Χιτ στο πρώτο φιλικό της pre season

Η ομάδα του Μαϊάμι, οι Χιτ, κατάφερε να επικρατήσει των Ράπτορς με τελικό σκορ 129-105. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το εναρκτήριο φιλικό παιχνίδι για τη φετινή pre season του NBA, δίνοντας την ευκαιρία στις ομάδες να δοκιμάσουν τα σχήματά τους και να προετοιμαστούν για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η νίκη αυτή προσέφερε έναν θετικό οιωνό για τους Χιτ, οι οποίοι ξεκίνησαν τις φιλικές τους αναμετρήσεις με επιτυχία. Το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την υπεροχή που επέδειξε η ομάδα του Μαϊάμι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας μια άνετη επικράτηση επί των Καναδών.

Οι επιδόσεις των συμπαικτών του Αντετοκούνμπο

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άλλοι παίκτες των Χιτ είχαν επίσης αξιοσημείωτη παρουσία στο παρκέ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο αγωνίστηκε για 13 λεπτά και κατάφερε να σκοράρει 12 πόντους, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην επίθεση της ομάδας του Μαϊάμι.

Πρώτος σκόρερ για τους Χιτ αναδείχθηκε ο Τιμ Χάρνταγουεϊ. Σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής, ο Χάρνταγουεϊ σημείωσε 14 πόντους, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα. Αντίθετα, ο Κλέι Τόμπσον, ο οποίος επίσης αγωνίστηκε για τους Χιτ, δεν κατάφερε να σημειώσει κανέναν πόντο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι διακριθέντες από την πλευρά των Ράπτορς

Στον αντίποδα, για την ομάδα των Ράπτορς, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στο πρώτο φιλικό της pre season. Ο Κι και ο Μπάρετ ήταν οι δύο αθλητές που πρωταγωνίστησαν επιθετικά για την ομάδα του Τορόντο.

Αμφότεροι οι παίκτες σημείωσαν 15 πόντους ο καθένας, αποτελώντας τους κορυφαίους σκόρερ για την ομάδα τους στην αναμέτρηση. Οι επιδόσεις τους ήταν οι πιο αξιοσημείωτες από πλευράς Ράπτορς, παρά την ήττα της ομάδας τους από τους Χιτ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta