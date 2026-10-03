Αρίνας και Κάζινς κατά Euroleague: «Εκεί στέλνουμε τα σκουπίδια μας»

Οι πρώην αστέρες του NBA, Γκίλμπερτ Αρίνας και ΝτεΜάρκους Κάζινς, προχώρησαν σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη συζήτηση, απαντώντας στα σχόλια του Νίκολα Γιόκιτς σχετικά με την EuroLeague. Οι δύο παίκτες εξέφρασαν μια ιδιαίτερα αρνητική γνώμη για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε σύγκριση με το NBA, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις για τους παίκτες που μετακινούνται στην Ευρώπη.

Οι αρχικές τοποθετήσεις του Νίκολα Γιόκιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος αγωνίζεται στους Νάγκετς, είχε μιλήσει στη media day της ομάδας του, αναφερόμενος στην πίεση που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις δηλώσεις του, ο Σέρβος σέντερ είχε δώσει την ευχή κάθε παίκτης του NBA να μπορέσει να πάει και να αγωνιστεί στην Ευρώπη, προκειμένου να βιώσει την ατμόσφαιρα και τις απαιτήσεις.

Ειδικότερα, ο Γιόκιτς είχε αναφέρει πριν από μερικές ημέρες ότι για να καταλάβει κάποιος τι πραγματικά σημαίνει πίεση στον αθλητισμό, θα πρέπει να αγωνιστεί για τουλάχιστον έξι μήνες στη EuroLeague. Αυτή η τοποθέτηση του Σέρβου σταρ, που τόνιζε την ένταση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αποτέλεσε την αφορμή για τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η έντονη αντίδραση των Αρίνας και Κάζινς

Η δήλωση του Νίκολα Γιόκιτς προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην Αμερική, με τους ΝτεΜάρκους Κάζινς και Γκίλμπερτ Αρίνας να τοποθετούνται με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Οι δύο πρώην NBAer μίλησαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ευρωπαϊκή λίγκα, εκφράζοντας την κάκιστη γνώμη που έχουν για αυτήν σε σχέση με το NBA.

Οι Κάζινς και Αρίνας σχολίασαν με ιδιαίτερα υποτιμητικό ύφος την EuroLeague, ενώ δεν δίστασαν να αναφερθούν και στους παίκτες που επιλέγουν να φύγουν από την Αμερική για να αγωνιστούν στη Γηραιά Ήπειρο. Η στάση τους χαρακτηρίστηκε προκλητική, απέναντι στα όσα είχε δηλώσει ο Γιόκιτς, δημιουργώντας μια αντιπαράθεση σχετικά με το επίπεδο των δύο διοργανώσεων.

Σκληρές εκφράσεις για τους παίκτες που μετακινούνται

Στην απάντησή τους προς τον Νίκολα Γιόκιτς, οι δύο παίκτες χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις για να περιγράψουν το επίπεδο των παικτών που μετακινούνται από το NBA στην EuroLeague. «Δεν χρειαζόμαστε να παίζουμε στη EuroLeague», δήλωσαν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή τους για την ανωτερότητα του αμερικανικού πρωταθλήματος και την έλλειψη ανάγκης για τους κορυφαίους παίκτες του NBA να αγωνιστούν στην Ευρώπη.

Συνεχίζοντας την κριτική τους, οι Γκίλμπερτ Αρίνας και ΝτεΜάρκους Κάζινς τόνισαν ότι το NBA στέλνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα τους παίκτες που δεν μπορούν να βρουν θέση στα δικά του ρόστερ. Αυτοί οι παίκτες, τους οποίους αποκάλεσαν «σκουπίδια μας», πηγαίνουν στην Ευρώπη και εκεί αναδεικνύονται στους καλύτερους παίκτες της EuroLeague, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Οι δηλώσεις αυτές των Αρίνας και Κάζινς αποτελούν την άμεση και αιχμηρή απάντηση στις απόψεις του Νίκολα Γιόκιτς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και την αντιπαράθεση σχετικά με το επίπεδο και την αξία των δύο κορυφαίων μπασκετικών διοργανώσεων. Η ένταση των λεγομένων τους υπογραμμίζει τη διαφορά φιλοσοφίας και εκτίμησης μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit