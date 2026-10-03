Η Μπόσνα Σαράγεβο ξεκίνησε νικηφόρα στην ABA League πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Η Μπόσνα Σαράγεβο ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν της ABA League, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Σπάρτακ Σουμπότιτσα σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη εκτός έδρας. Η νίκη αυτή, με το τελικό σκορ 95-79, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν από μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για το EuroCup, όπου η ομάδα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην ABA League

Η ομάδα της Μπόσνα Σαράγεβο σημείωσε μια δυναμική είσοδο στη νέα αγωνιστική περίοδο της ABA League, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Το τελικό σκορ 95-79 αποτυπώνει την άνεση με την οποία οι Βόσνιοι επικράτησαν των αντιπάλων τους, θέτοντας τις βάσεις για ένα θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Οι παίκτες της Μπόσνα, προερχόμενοι από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, επέδειξαν από την αρχή του αγώνα την αποφασιστικότητά τους. Κατάφεραν να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό παιχνιδιού, ελέγχοντας την αναμέτρηση και διατηρώντας ένα σημαντικό προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκειά της, γεγονός που τους οδήγησε σε μια άνετη εκτός έδρας επικράτηση. Η εμφάνιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Η προσοχή στρέφεται στο EuroCup

Μετά την επιτυχημένη έναρξη στην ABA League, η Μπόσνα Σαράγεβο στρέφει πλέον το βλέμμα της στις ευρωπαϊκές της προκλήσεις. Η ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για την επικείμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup, μιας διοργάνωσης υψηλού επιπέδου.

Η νίκη επί της Σπάρτακ Σουμπότιτσα προσφέρει σημαντική ψυχολογική ώθηση και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παικτών της Μπόσνα, καθώς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια ελληνική ομάδα με ιστορία και εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο αγώνας αυτός αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τις δυνατότητες της ομάδας και την πορεία της στο EuroCup.

Λεπτομέρειες της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ

Η κρίσιμη αναμέτρηση μεταξύ της Μπόσνα Σαράγεβο και του ΠΑΟΚ, για την 2η αγωνιστική του EuroCup, έχει καθοριστεί χρονικά και τοποθετικά. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, με την έναρξη του παιχνιδιού να έχει οριστεί για τις 20:30 το βράδυ, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον μπασκετικό θέαμα.

Ως έδρα της αναμέτρησης έχει επιλεγεί η «Zetra Arena», ένα γήπεδο όπου η Μπόσνα Σαράγεβο θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον παράγοντα της έδρας και την υποστήριξη των φιλάθλων της. Το παιχνίδι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αρχική πορεία και των δύο ομάδων στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς το αποτέλεσμά του θα διαδραματίσει ρόλο στον καθορισμό της θέσης τους στον όμιλο.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης στην ABA League

Στην επιβλητική εκτός έδρας νίκη της Μπόσνα Σαράγεβο επί της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αρκετοί παίκτες ξεχώρισαν με την ατομική τους απόδοση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας. Ο Τάλιτς αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της επίθεσης, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ο Τάλιτς σημείωσε 18 πόντους, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα, ενώ παράλληλα συνέβαλε σημαντικά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Δίπλα του, ο Πέρι είχε επίσης μια αξιόλογη και ουσιαστική παρουσία στο παρκέ, προσθέτοντας 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ στην προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση της νίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta