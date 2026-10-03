Handball Premier: Αήττητος ο Ολυμπιακός, οι πρώτες ισοπαλίες της σεζόν σε δύο αγώνες

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα της Handball Premier, επικρατώντας του Ιωνικού Ν.Φ. στην έδρα του. Η αναμέτρηση έληξε με άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Ταυτόχρονα, η 4η αγωνιστική σηματοδότησε τις πρώτες ισοπαλίες της φετινής σεζόν, με δύο παιχνίδια να ολοκληρώνονται χωρίς νικητή, προσφέροντας συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Η άνετη επικράτηση του αήττητου Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», την έδρα του Ιωνικού Ν.Φ., με το επιβλητικό σκορ 42-24. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στον αγώνα αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το παιχνίδι από νωρίς, κάτι που φάνηκε και από το σκορ του ημιχρόνου, όπου προηγούνταν με 22-10. Ο Ιωνικός δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον ίδιο ρυθμό.

Κορυφαίος για την ομάδα του Πειραιά αναδείχθηκε ο Νίκολιτς, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες επικρατήσεις στο φετινό πρωτάθλημα, παραμένοντας αήττητος και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πρώτη ισοπαλία της σεζόν: Άρης Νικαίας και Κιλκίς μοιράστηκαν τους βαθμούς

Στο «Γιώργος Χαλκίδης», ο Άρης Νικαίας και το Κιλκίς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 27-27, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε την πρώτη ισοπαλία της φετινής Handball Premier. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά, με το Κιλκίς να υπερισχύει στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, ο Άρης κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα πριν την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 11-11.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος και οι δύο ομάδες παρέμειναν ισόπαλες μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν 2-2, 3-5, 5-7, 6-8, 6-9, 11-11 (ημχ), 13-13, 18-15, 22-20, 24-24, 26-26, 27-27. Για τον Άρη Νικαίας, ο Δούγιας σημείωσε 9 γκολ, ενώ για το Κιλκίς, ο Αλεξανδρίδης πέτυχε 9 τέρματα και ο Αρίμπ 5.

Δεύτερη ισοπαλία: Ζαφειράκης και Δράμα σε ένα ματς με ανατροπές

Ακόμη μία ισοπαλία καταγράφηκε στο σημερινό πρόγραμμα, αυτή μεταξύ του Ζαφειράκη Νάουσας και της Δράμας, με το τελικό σκορ να είναι 28-28. Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, η Δράμα παρουσιάστηκε ανώτερη, με αποτέλεσμα να προηγηθεί στο ημίχρονο με 12-17. Ο Ζαφειράκης, εκμεταλλευόμενος το μομέντουμ της έδρας του, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στον αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο γκολ πίσω στο σκορ μόλις πέντε λεπτά πριν τη λήξη, η ομάδα της Νάουσας κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία. Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν 2-4, 3-5, 4-7, 7-8, 10-13, 12-17 (ημχ), 15-18, 16-19, 17-21, 22-24, 25-27, 28-28. Από πλευράς Ζαφειράκη, ο Τσιγαρίδας πέτυχε 7 γκολ και ο Μισαηλίδης 6, ενώ για τη Δράμα, ο Χόρβατ ξεχώρισε με 11 γκολ και ο Ταπάντζης με 6.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ των ισόπαλων αναμετρήσεων

Στην αναμέτρηση Άρης Νικαίας – Κιλκίς, για τον Άρη αγωνίστηκαν οι Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος, Δούγιας (9), Βλάχος (2), Καραγιάννης, Μελετάκος (4), Ρεπούλιας, Σφακιωτάκης (3), Μπάγιος (3), Ασβεστάς (2), Ελοζούα (1), Ρουζίνος, Βερτζώνης, Τόμσον, Τσαμούρης (2), με προπονητή τον Αρβανίτη. Για το Κιλκίς, με προπονητή τον Γεωργιάδη, έπαιξαν οι Αρίμπ (5), Αλεξανδρίδης (9), Σάντι (2), Μπουτκάρης (4), Δάιος, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος (2), Σκαρπάρης, Μαντάς (1), Ντανουλέτ, Παπαγιάννης (2), Μεζάζα, Παντικίδης (2), Προβατάς.

Στο παιχνίδι Ζαφειράκης – Δράμα, ο Ζαφειράκης (προπονητής Δεληγιάννης) είχε στη σύνθεσή του τους Γιασίν (4), Τζάτσκας, Τσαγκέρας (2), Τσιγαρίδας (7), Θεοδωρόπουλο, Μπουμπουλέντρα, Μπάρμπα, Ρότζιο (1), Μισαηλίδη (6), Μπόλα (1), Αποστολίδη, Σιγγιρίδη (4), Μπιτέρνα, Φύτακα, Βαφείδη (2), Τσάτσα. Από την πλευρά της Δράμας (προπονητής Βαλαβάνης), αγωνίστηκαν οι Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Χαϊτίδης (2), Μποσκουψίου, Λατσάκου (2), Χόρβατ (11), Σαράφης (1), Αθανασιάδης, Μανωλούδης (2), Ταπάντζης (6), Κόρσακ, Παπαδόπουλος (4), Κουτουλογένης, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης, Χρηστίδης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta